Toxiinfecțiile alimentare pe timp de vară

09:50

Ana, Ungheni: „Nu am timp pentru filme. Lucrez mult și, să fiu sinceră, de 4 luni nu am fost acasă și acum când am revenit prefer să petrec timpul cu ai mei. Filmele le poți viziona oricând, dar pe cei dragi mai rar îi pot vedea”. Pavel Galan, Ungheni: „Privesc filme doar când am timp […]