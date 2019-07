Curs valutar: 24.07.2019

16:20

Stone a făcut sugestia în timpul unei discuţii pe care a avut-o cu liderul rus. Putin a spus că, în tradiţia creştin ortodoxă, o persoană nu poate refuza acest rol. Ca răspuns la cererea lui Stone, Putin a întrebat dacă fiica cineastului, care are 22 de ani, este religioasă. El a spus că a primit confirmarea că ea a fost crescută în tradiţia creştină. Putin nu a făcut mai multe comentarii, iar aparent a acceptat propunerea. Kremlinul rareori comentează viaţa privată a lui Vladimir Putin, aşadar, o confirmare oficială este puţin probabil să fie făcută. În aceeaşi discuţie, Putin a spus că are mai mulţi fini, însă a numit-o doar pe Darya, fiica politicianului ucrainean Viktor Medvedchuk, pe care a botezat-o în 2004. Oliver Stone are o relaţie mai veche cu Vladimir Putin, cei doi laudându-se reciproc în trecut.