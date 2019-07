DRUM BUN! Rușii din R. Moldova ar putea obține mai ușor cetățenia Federației Ruse

09:20

CFR Cluj îşi continuă campania din preliminariile Champions League, miercuri urmând să se dueleze cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului, în turul al doilea. Partida tur are loc pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu", de la ora 21:00, putând fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, Look Plus și LiveScore pe Hotnews.ro.