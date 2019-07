Un moldovean implicat într-un accident rutier în România, adus de SMURD în Republica Moldova

21:40

Kraft s-a angajat la NASA în 1958 şi a dezvoltat procedurile de planificare şi control necesare pentru misiunile spaţiale cu echipaj uman. A conceput operaţiunile de control al misiunii folosite pentru prima călătorie a unui american în spaţiu şi pentru programul Apollo. "America a pierdut una dintre comorile naţionale astăzi, odată cu decesul unuia dintre primii pionieri ai NASA", a declarat şeful agenţiei americane, Jim Bridenstine, luni, într-un comunicat. We're saddened by the passing of Chr...