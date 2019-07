Nicu Popescu: „La gazoductul Iași-Ungheni se lucrează deja la șapte tronsoane simultan”

15:00

În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, a vorbit care este planul ministerului în acest sens. „Este foarte important să găsim sursele de finanțare a acestui deficit. Și aici din nou, faptul că am reușit să deblocăm relațiile cu FMI ne asigură accesarea unor tranșe. Plus la aceasta planificăm contractarea unui împrumut din partea României și este planificat rectificarea bugetului pentru motivarea deficitului bugetar. Aceasta lege a salarizării, care ne costă mult mai mult decât a fost planificat, are consecințe pe termen lung. Și aici am elaborat anumite propuneri pentru măsuri fiscale, menite să mobilizeze resurse financiare pentru bugetul pentru 2020. [...] Viziunea noastră a fost ca în primul rând a fost să anulăm anumite decizii proaste ale guvernării precedente sau care duceau la contrabandă și încălcări. A treia categorie este anularea unor scutiri fiscale și a treia categorie este mobilizarea resurselor care sunt menite să asigure o echitate fiscală”. În prima categorie se include și legea privind magazine Duty Free, care a fost adoptată săptămâna trecută. „Vom elimina scutirile de impozite la produsele petroliere comercializate în zonele de control vamal și vom elimina unele consecințe ale amnistiei fiscale. De asemenea vom anula facilități fiscale, care nu au un scop de echitate socială sau de promovare a unor obiective de dezvoltare: anularea scutirilor la jocurile de noroc, anularea tichetelor de masă, eliminarea cotei reduse de 10% la TVA la sectorul –hotele, restaurante și hotele; majorarea accizelor de tutun tăiat fin și produselor de tutun heat not burn. Vom lua măsuri pentru extinderea bazei de impozitare, bazei de capital, la 100% pentru persoanele juridice și 50% la persoanele fizice. Vorbim pentru majorarea taxelor pentru poluarea de mediu – va crește cu 50% la taxa de plastic”. Știrea se actualizează.