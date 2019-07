Cazul diaconului Ghenadie Valuța va fi cercetat de Judecata bisericească

14:00

Am scris această poezie ceva timp în urmã când într-o dimineațã m-am trezit și am citit un mesaj în care scria cã soția unui frate tânãr a plecat la Domnul! Am fost atât de atins încât am început sã-mi pun unele întrebãri, deși nu îl cunoșteam personal mã rugam pentru ei! Am început sã scriu... Articolul Ce este viața ? apare prima dată în Portalul "Moldova Ortodoxă".