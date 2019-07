UEFA a delegat doi oficiali din Moldova la meciurile internaţionale. Cine sunt aceștia

12:30

Site-ul englez The Sun anunță că un fotbalist popular din Premier League vrea să facă coming out, însă conducerea clubului îi interzice s-o facă, din motiv că se teme de o eventuală acțiune de protest a fanilor. Mai mult, portalul de știri scrie că co-echipierii fotbalistului îl susțin în intenția lui de a se declara gay în public.