Meteorologii francezi au anunțat cod portocaliu de caniculă aproape în toată țara

17:40

Conflict de proportii la Ulmu, raionul Ialoveni. Localnicii sunt nemultumiti ca cel mai mare iaz din sat este dat in arenda si ei nu sunt lasati sa pescuiasca sau sa se scalde acolo. // Primarul de Ulmu, Veaceslav Druceanu, afirma ca nu stie cine este arendasul si din acest motiv nu poate rezolva problema consatenilor sai. Asta pentru ca lacul se afla in gestiunea Agentiei „Apele Moldovei”. Factorii responsabili din domeniu afirma ca nimeni nu are dreptul sa le interzica oamenilor sa se bucure de acest lac.