Ministrul Finanțelor anunță taxe și impozite mai mari, iar proiectul bugetului va fi rectificat. Ce prevede documentul

16:50

Noul ministru al Justiției, Olesea Stamate, și-a cumpărat în acest an un autoturism marca Porsche Macan, anul de fabricație 2019, în valoare de 1.009.500 de lei. De asemenea, potrivit declarației de avere publicate recent, ea a încasat venituri anuale de aproape 200.000 activând în cadrul Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, iar soțul său - peste 1,516 milioane de lei în calitate de director la Ericsson Telecommunications SRL. MInistrul mai susține că are în proprietate o casă cu o suprafață de 329 de metri pătrați, care are un cost de aproape 1,8 milioane de lei, dobândită în 2003, precum și un apartament de 70 de metri pătrați al cărui preț declarat este de 437.234 de lei. În afară de imobile, Olesea Stamate mai are două terenuri agricole, cu suprafață totală de aproape 2 hectare, a căror valoare este de circa 19.000 de lei. Ea mai declară și un cont în bancă de 70.000 de euro.