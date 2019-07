Irina Kovalsky a lansat VIDEOCLIP PENTRU O PIESĂ SOLO: „E scrisă de la A la Z de soțul meu”

09:10

Adelina Pestriţu a avut o nuntă de basm şi s-a bucurat de fiecare emoţie trăită. Acum, fosta prezentatoare TV are planuri mai cu ţinutele purtate. “Pentru rochia-prinţesă pe care am purtat-o la cununia religioasă urmează să organizez o licitaţie (încă nu am organizat, dar mă voi ocupa în perioada imediat urmatoare), iar banii pe care […]