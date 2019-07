Reuniunea grupului de lucru interministerial dintre Republica Moldova şi România la București

08:15

-Taur stăzi, Soarele intră în casa familiei din horoscopul tău general, prilej numai bun să faci din îndatoririle tale domestice sau din chestiunile casnice o prioritate mai sus plasată în ierarhia preocupărilor tale de luna aceasta. Poate reuşeşti să-i vizitezi mai des pe părinţi, să te ocupi de unele treburi gospodăreşti restante sau să te ocupi de unele probleme de ordin imobiliar. La fel de favorizaţi(te) sunt şi cei(le) care urmăresc să înstrăineze, să cumpere sau să închirieze un spaţiu locativ sau un teren. Nu numai că au parte de succes în această direcţie, dar reuşesc să şi obţină oferte avantajoase. -Gemeni Soarele pătrunde astăzi în casa comunicării din horoscopul tău general, motiv pentru care s-ar putea ca abilităţile tale oratorice şi de socializare să fie mult potenţate în săptămânile care urmează. Aşa se face că orice colaborare pe care o începi luna aceasta este una care te avantajează şi care îţi permite să iei contactul cu persoane de la care ai multe de învăţat. Nu-i exclus însă ca, pe fondul acestui tranzit, să fii ceva mai activ(ă) decât de obicei. Te mişti dintr-o parte în alta, rezolvi multe lucruri în acelaşi timp şi pe deasupra, uimeşti prin capacitatea ta de expresie. -Rac În horoscopul tău general, Soarele ajunge astăzi în casa banilor şi a bunurilor câştigate prin munca proprie, ceea ce înseamnă că săptămânile care urmează vor fi presărate cu oportunităţi de a-ţi suplimenta veniturile şi/ sau de a-ţi înmulţi economiile pe care le-ai realizat până acum. Acestea implică totuşi să ieşi la rampă, să te expui, să atragi atenţia asupra ta, lucruri care nu-ţi sunt prea familiare sau cu care nu eşti neapărat confortabil(ă), dar dacă îţi găseşti curajul de a ieşi din carapace, s-ar putea să observi că te aşteaptă o grămadă de oportunităţi să te realizezi pe partea financiară. -Leu Cu Soarele în semnul naşterii tale de azi începând, nu numai că te sărbătoreşti cândva luna aceasta, dar te bucuri de protecţia sa pe tot parcursul următoarelor săptămâni. Primeşti imboldul necesar să te promovezi şi să te expui, te bucuri de respectul, admiraţia şi atenţia celor din jur, iar pe acest fond, prosperi pur şi simplu. Ai grijă însă ce publicitate îţi faci: este drept că şocând poţi stârni interesul celor din jur, dar pe termen lung, ar fi mai de folos să laşi faptele să vorbească în locul tău. Nu uita să le oferi credit celor care te-au ajutat. -Fecioară Schimbarea de semn a Soarelui coincide, în cazul tău, cu poziţionarea sa în casa subconştientului din horoscopul tău general, fapt pentru care s-ar putea să ai o relaţie destul de complexă luna aceasta cu atenţia primită din partea celorlalţi. Uneori s-ar putea s-o râvneşti, mai ales atunci când nu o primeşti, iar în alte dăţi, s-ar putea să-ţi vină să te ascunzi sub o piatră şi să ieşi de sub reflectorul care se aţinteşte asupra ta. Este foarte evident aşadar că nu prea ştii ce-ţi doreşti cu adevărat. Iată un prilej bun să cauţi în interiorul tău şi să afli. -Balanţă Cu Soarele în casa planurilor de viitor, a proiectelor de grup şi a prietenilor pentru următoarele săptămâni, nivelul tău de popularitate creşte. S-ar putea aşadar să cunoşti sau să ţi se prezinte persoane cu care împărtăşeşti multe valori şi principii comune şi alături de care poţi pune bazele sau poţi dezvolta iniţiative de ordin comunitar sau antreprenorial care simţi că pot face diferenţa la nivel local sau chiar mai ridicat. Networking-ul pe care îl faci săptămânile acestea te poate ajuta şi să descoperi oameni interesaţi să investească în proiectele tale. Pe termen lung, viitorul pare să sune bine pentru tine. -Scorpion Cu toate că intenţiile tale sunt bune, ceva din modul în care te exprimi în raport cu ceilalţi îi face să te evite sau să ia o oarecare distanţă. Poate că eşti prea categoric(ă) cu privire la anumite lucruri sau tonul pe care îl adopţi în raport cu ei nu admite alte păreri, deşi ai fi deschis(ă) la viziuni noi. În felul acesta, se poate ajunge la situaţii conflictuale pe care nu ţi-ai fi dorit deloc să le experimentezi. Acordă mai multă atenţie felului în care comunici şi încearcă să temperezi acele atitudini ce pot fi interpretate greşit de ceilalţi. -Săgetător Prezenţa Soarelui în casa carierei în următoarele săptămâni poate coincide cu o creştere a numărului de oportunităţi de afirmare la locul de muncă. Ţi se oferă mai multe şanse să te distingi de restul colegilor de muncă şi să dovedeşti că nu eşti dispensabil(ă), că ai mai mult potenţial decât credeau şefii până acum şi că ai atuu-urile unui profesionist desăvârşit. Aşadar, pe fondul acestui tranzit, ai putea să progresezi mult în carieră dacă îţi joci cărţile bine şi laşi o impresie bună în toate mediile profesionale cu care iei contactul. Poţi ajunge să fii curtat(ă) de o companie concurentă. -Capricorn Soarele pătrunde astăzi în casa filozofiei de viaţă, a călătoriilor pe distanţe mari şi a studiilor din horoscopul tău general, indiciu cum că dacă pleci în concediu cândva luna aceasta, te bucuri de toate premisele unei vacanţe reuşite - cu cât mai departe şi mai exotică destinaţia, cu atât mai bine. Alţi(te) nativi(e) s-ar putea bucura înscrie la cursuri sau ateliere de dezvoltare personală în următoarele săptămâni. Sau poate că viaţa îţi oferă unele lecţii importante luna aceasta, pe care ar trebui să le integrezi degrabă în sistemul tău de valori, principii şi credinţe. Te vor ajuta foarte mult să evoluezi. -Vărsător Soarele ajunge astăzi în casa banilor şi a bunurilor deţinute şi/ sau câştigate în asociere cu alţii, indiciu cum că luna aceasta suplimentele tale financiare ţin de modul în care reuşeşti să pui tu bazele unei asocieri profesionale lucrative. În cazul în care obişnuieşti să economiseşti în comun cu partenerul de viaţă, s-ar putea ca unul dintre voi să ia contactul cu o oportunitate de a vă înmulţi banii pe care i-aţi strâns împreună. Trebuie totuşi să fiţi deschişi unul cu celălalt pentru a putea analiza împreună eventualele riscuri şi beneficii la care vă expuneţi profitând de aceste şanse. -Peşti Cu Soarele în casa parteneriatului de viaţă şi/ sau afaceri în săptămânile care urmează, te bucuri de oportunităţi valoroase de colaborare sau reuşeşti să-ţi îmbogăţeşti portofoliul de clienţi cu adiţii foarte importante. În viaţa de cuplu, acest tranzit este unul favorabil atât nativilor(elor) care sunt implicaţi(te) în relaţii consacrate, cât şi celor care sunt la început de drum cu persoana iubită. Este evident că formaţi o echipă unită, că vă completaţi reciproc şi că, per ansamblu, vă-ndreptaţi în direcţia potrivită. Iar faptul că-l pui în valoare pe cel drag fără să aştepţi nimic în schimb influenţează în mod pozitiv relaţia.