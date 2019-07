UE consideră rezultatul alegerilor din Ucraina un mandat puternic pentru reforme

15:20

Hospices of Hope Moldova invită toți doritorii să se înscrie la Cupa Hospices of Hope Moldova la Volei de Plajă, care va avea loc pe 3 august 2019, cu începere la 8.00 la Terenul specializat din Parcul Valea Morilor. Participă la Cupa de Volei de Plajă Hospices of Hope Moldova şi ajută bolnavii incurabili din Republica Moldova să trăiască cu demnitatea şi fără durere.