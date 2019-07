PG a respins solicitarea CSM de a verifica nota informativă, în urma căreia conducerea Judecătoriei Chișinău a fost suspendată temporar

13:20

Angela Sănduță are 46 de ani. Are viza de reședință într-o casă modestă din Ialoveni. Locuiește însă cu chirie, într-un apartament simplu din Chișinău, împreună cu cei doi copii ai săi. Nu are pe numele său înregistrate bunuri imobile sau mașini. Muncește la o companie din Chișinău și trăiește doar din salariu. Deși niciodată nu a avut afaceri și nu a trăit în lux, s-a trezit, într-o zi, datoare statului cu aproximativ 3 milioane de lei, sumă care, s-a dublat după calcularea penalităților și amenzilor. „N-am văzut așa bani. N-am ținut așa bani în mână și nici nu am văzut. Nu am avut de unde”, spune femeia.