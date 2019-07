Preotul din Anenii-Noi care a legat un caine de masina sa si l-a tarat prin localitate, implicat in mai multe scandaluri. In 2015 Ghenadie Valuta a fost oprit de a savarsi cele sfinte printr-un decret semnat de Inaltpreasfintitul Mitropolit Vladimir. Ulterior acesta a tot iesit in evidenta in diferite cazuri scandaloase - VIDEO

