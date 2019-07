ARE IUBIT Loredana Anton?

11:00

Interpreta Irina Rimes va pregăti un concert grandios la Chişinău. Ea va lansa albumul nou – „Cosmos”, informează SHOK.md. „De fapt, nu am ceva mai nou, am ceva mai vechi, ce am lansat în decembrie. Este albumul nou – „Cosmos”, care încă n-ajuns la Chişinău, dar o să ajungă cu un concert mare. Nu am […]