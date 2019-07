Cum îți păstrezi unghiile mâinilor și picioarelor într-o formă de invidiat?

17:20

PE SCURT Deputata PDM, Otilia Drăguțanu, își depune mandatul de deputat.Într-o postare pe facebook Otilia Drăguțanul declară că „a înțeles că nu este pentru politică și că politica nu este pentru ea". Mai mult, potrivit ei, un partid în opoziție are nevoie de cineva cu un alt profil și temperament și cu mai multă experiență