Produsele din tutun care nu ard ar putea fi supuse aceloraşi reglementări ca şi ţigările obişnuite

Valentina Andronic din Şoldăneşti a fost toată viaţa învăţătoare de clasele primare, iar de un an de zile, a decis să devină voluntar pentru a continua faptele bune. „Am făcut şezători cu bunicii grijulii şi cu nepoţii împreună, am făcut de sărbători de 8 martie, ca bunicile să fie scoase din anonimat din sat, să mai vadă că sunt bunici care le respectă, le dau o felicitare, o sărutare, face mult pentru un bătrân la anii mei”, a declarat participanta în proiectul „Bunici Grijulii”, Valentina And...