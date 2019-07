Încă o ţară anunţă, după Franţa, că o susţine pe Laura Codruţa Kovesi la şefia Parchetului European

15:00

PE SCURT Parlamentul solicită Curții de Conturi efectuarea auditului mai multor contracte ce vizează proprietățile publice deetatizate și privatizate. O hotărâre cu privire la audit a fost aprobată astăzi de deputați. Astfel, Parlamentul a solicitat Curții de Conturi efectuarea auditului a patru contracte până la 31 decembrie 2019. PE LUNG Este vorba de contractul de […]