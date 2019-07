ULTIMA ORĂ / Valeriu Munteanu a fost ales Președintele Partidului „Uniunea Salvați Basarabia” (VIDEO)

10:40

Coca-Cola HBC, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de băuturi sub brandurile The Coca-Cola Company, va aduce pe piaţa românească brandul Costa Coffee în 2020. Îmbuteliatorul va lansa băuturile pe alte nouă pieţe din cele 28 de pieţe pe care este prezent anul următor, pe listă fiind incluse Bulgaria, Grecia, Ungaria, Polonia, Rusia şi Elveţia. The Coca-Cola Company a cumpărat Costa Coffee în ianuarie 2019 pentru 5,1 miliarde de dolari şi a dezvoltat businessul, concentrându-se pe extinderea în vending şi produse ready-to-drink.