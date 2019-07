Ucrainenii voteaza in cadrul alegerilor legislative anticipate

19:00

Dorin CHIRTOACA FOST PRIMAR DE CHISINAU: "Dodon isi protejeaza cumetrii implicati in furtul miliardului. La doar o zi dupa ce legislativul i-a oferit pe tava semnarea unui decret de numire a procurorului interimar, si declaratiile lui Dodon in aceeasi zi, in cadrul unei emisiuni, precum ca procuratura va veni sa in Parlament ca sa ridice imunitatea unor deputati, l-a sfatuit prieteneste pe Viorel Melnic sa-si dea demisia si sa spele putina, asa cum a facut cu Harunjen. Viorel Melnic este cumetru...