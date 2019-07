Peste 20.000 de ruși au cerut la Moscova ALEGERI LIBERE, după ce zeci de candidați au fost eliminați abuziv din cursă

10:20

Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seară emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, să fie nominalizat premier, dacă Alianța 2020 USR-PLUS câștigă alegerile, arătându-se optimist în legătură cu un rezultat bun, pentru că, a motivat liderul PLUS, această formulă aduce un suflu proaspăt în politică, de care România are nevoie.