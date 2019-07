PDM a decis amânarea congresului extraordinar al partidului

18:00

„După o lungă perioadă de reflecție, am înțeles că eu nu sunt pentru politică și ea nu este pentru mine. Întotdeauna am știut să-mi gasesc locul și să muncesc acolo unde abilitățile mele au adus utilitate maximă. Sunt de părere că un partid în opoziție are nevoie de cineva cu un alt profil și temperament și cu mai multă experiență în politică. Le sunt foarte recunoscătoare persoanelor care au avut încredere în mine, iar colegilor din parlament le doresc succes în munca deloc ușoară”, a afirmat Otilia Drăguțanu într-un mesaj postat pe Facebook.Otilia Drăguțanu ester soția fostului guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, și a ajuns deputat candidând pe listele PDM.