Ultima oră: PDM a decis amânarea congresului extraordinar al partidului

11:20

Nutriționista de la Chișinău Tany Vander, în recenta vacanță în Monaco, nu a ezitat să pozeze sexy, în costume de baie. Tany a publicat imagini foto și video, etalându-și corpul bine lucrat și silicoanele, de care, evident, e tare mândră, scrie Shok.md. View this post on Instagram How perfect is this water? #montecarlobay…