Irina Vlah a fost învestită în funcție

05:00

Berbec Astazi aveti oportunitatea sa petreceti mai mult timp cu familia. Profitati de acest lucru pentru a va apropia de copii, in special daca ati simtit in ultima vreme ca nu sunteti la fel de implicati in activitatile lor. Fiti cu ochii pe bugetul vostru, deoarece s-ar putea sa observati o schimbare. Desi ati luat toate masurile pentru a va proteja impotriva caldurii, veti fi predispusi ...