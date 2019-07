Șapte învinuiți în dosarul „Braguța” și-au aflat sentințele date de prima instanță

12:15

„Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene onorează curajul și devotamentul temerarilor zborului. În această zi, aflată sub patronajul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, transmitem recunoștința și admirația noastră tuturor celor care au îmbrățișat nobila profesie de aviator în slujba Aripilor Românești. Această structură performantă a sistemului național de securitate îndeplinește misiuni complexe pentru protejarea suveranității spațiului aerian al României, asigurarea transporturilor aeriene și cooperarea cu statele aliate în cadrul misiunilor de menținere a păcii, precum și participarea la înlăturarea urmărilor calamităților naturale sau în cazul unor situații de urgență”, se arată în mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale, relatează DIGI24. Președintele avertizează că Forțele Aeriene Române trebuie să continue procesul amplu de modernizare, ca parte a consolidării posturii de apărare a României, în concordanță cu deciziile NATO. „În acest context, salut lansarea misiunilor de Poliție aeriană cu avioane F-16, sub comandă națională, ca rezultat concret al acordului politic încheiat cu partidele parlamentare, la începutul mandatului meu de președinte, privind creșterea finanțării cheltuielilor de apărare până la 2% din PIB. Toți cei implicați în industria aviației civile - de transport, utilitară și sportivă - contribuie la dezvoltarea țării noastre și merită recunoștința noastră, la fel ca toți aviatorii militari și civili care salvează vieți omenești ori desfășoară activități de cercetare, promovând, astfel, știința aeronautică românească”, transmite șeful statului. În finalul mesajului, Klaus Iohannis îi felicită pe aviatori pentru integritate, devotament și tenacitate. „Sunt convins că veți continua, cu același profesionalism, să contribuiți la îndeplinirea de către România a obiectivelor sale fundamentale de politică externă, pe linia apartenenței la NATO și UE și a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii”, conchide președintele. Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene este sărbătorită, în fiecare an, la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților. În aceeași lună, în urmă cu 109 ani, Aurel Vlaicu efectua primul zbor complet cu un aeroplan de concepţie proprie pe teritoriul ţării noastre. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, detașamentul italian format din aproximativ 130 de militari (piloţi și personal tehnic) cu aeronave Eurofighter Typhoon, dislocat pe aerodromul Mihail Kogălniceanu, participă la executarea unor misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, alături de aeronavele F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR și militari ai Forțelor Aeriene Române.