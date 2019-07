Ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalko: „Primii pași ai noii guvernări sunt foarte impresionanți”

20:00

"Vase of Flowers" (Vas cu flori), operă a pictorului olandez Jan van Huysum (1682-1749), care face parte din colecţia Galeriilor Uffizi, a dispărut în 1944 şi a fost considerat pierdut zeci de ani. "Este sfârşitul fericit al unei călătorii lungi, involuntare", a spus ministrul german Heiko Maas într-o ceremonie solemnă la Palazzo Pitti, parte a complexului muzeal Uffizi. "Această pictură aparţine acestui loc", a adăugat el. "Astăzi, în Florenţa, am scris un minunat capitol al diplomaţiei culturale între Italia şi Germania, doi membri fondatori ai UE", a scris pe Twitter ministrul italian al culturii, Alberto Bonisoli, care a fost şi el prezent la ceremonie. Lucrarea de artă a dispărut zeci de ani, apoi a reapărut în Germania în 1991, în posesia unei familii germane care a insistat că a obţinut tabloul în mod legal şi a încercat să-l vândă la o casă de licitaţii. Valoarea operei de artă nu se cunoaşte. Autorităţile italiene şi germane au cooperat pentru a aduce tabloul înapoi la Galeriile Uffizi. Directorul muzeului, Eike Schmidt, născut în Germania, a declarat la începutul acestui an că a fost o "obligaţie morală" pentru Germania.