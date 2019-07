Un activist civic a fost reținut pe Piața Roșie pentru că ținea în mâini o pancartă albă

15:10

PE SCURT Bubuitură misterioasă, care a fost auzită pe 9 iulie atât la Iași, cât şi în comunele din jur, a fost provocată de un meteorit, care avea minimum 8 kilograme şi cel puţin 16 centimetri diametru, susţine Silviu Gurlui, profesor de la Facultatea de Fizică din Iaşi. Cercetătorul a dezvăluit pe Facebook că meteoritul […] The post Bubuitura misterioasă de la Iași a fost provocată de un meteorit. Cercetător: A avut minimum 8 kg şi 16 cm în diametru appeared first on Moldova.org.