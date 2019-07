Un cuplu a comandat o pizza și a devenit milionar

18:00

Deputatul PDM , Otilia Drăguțanu a renunțat la mandatul de deputat. Anunțul a fost făcut acum cîteva minute pe o rețea de socializare."Dupa o lungă perioadă de reflectțe, am înțeles ca eu nu sînt pentru politică și ea nu este pentru mine. Întotdeauna am știut să-mi găsesc locul și să muncesc acolo unde abilitățile mele au adus utilitate maximă. Sînt de parere că un partid în opozitie are nevoi