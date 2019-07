Atena a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe Richter

21:20

20 de salvatori au devenit experti in folosirea echipamentului si procedurilor in cazul unor contaminari in masa. Ei au fost instruiti, timp de trei saptamani, cum sa reactioneze in situatii de risc cu caracter chimic, biologic si radiologic. La ceremonia de inmanare a certificatelor au participat ministrul de Interne, Andrei Nastase, si reprezentantii Ambasadei Statelor Unite la Chisinau, care a organizat procesul de instruire.