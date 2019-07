În curând, călătorii vor putea urmări online circulația troleibuzelor în Capitală

11:20

În acest sens, un ordin comun, a fost semnat de către miniștrii Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și Educației, Culturii și Cercetării.„Fiecare absolvent are dreptul prin constituție la studii, or, aceasta, nu depinde de starea lui de sănătate. Și noi suntem obligați să-i asigurăm acest drept nelimitat fără nicio condiționalitate. Deasemenea trebuie asigurată respectarea dreptului la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, astăzi forma 086/e fiind pestriță cu date despre starea sănătății tinerilor. În același timp, ne-am propus să reducem povara pe instituțiile medicale care, pe lângă fluxul de pacienți, sunt nevoite să facă față numărului mare de solicitanți de certificate”, a menționat ministra.Totuși, de certificate medicale vor avea nevoie absolvenții care optează pentru specialități care necesită condiții fizice, cum ar fi militari, sportivi, polițiști, pompieri, etc.