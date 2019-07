Maia Sandu merge la inaugurarea Irinei Vlah: „E timpul să punem capăt divizării”

14:30

În ultima vreme, nu este atât de ușor să găsim localuri noi „gustoase” în Chișinău, fără a intra într-o cafenea sau kebab house. Am vrut să mâncăm ceva ușurel, însă gustos și sățios. Prin urmare, am pornit căutarea din centrele mari comerciale, iar acolo am făcut cunoștință cu chiflele Bao, vafele bubble, wursters și wraps de la Wurst. Articolul Salut, Chișinău. Unde pot mânca gustos și la un preț accesibil? apare prima dată în #diez.