FOC în sectorul Botanica al capitalei. Acoperișul unui imobil de pe strada Alexandru Negru-Vodă ARDE

Evenimente 64: Marele incendiu al Romei durează șase zile și trei părți ale orașului sunt îngropate în cenușă.[1] 1553: Lady Jane Grey este înlocuită de Maria I ca regină a Angliei după numai nouă zile de domnie. 1821: Încoronarea regelui George al IV-lea al Regatului Unit. 1870: Războiul franco-prusac: Franța a declarat război Prusiei. Conflictul se va încheia la 26 februarie 1871 prin înfrângerea Franței. 1877: Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești, a adresat principelui Carol o telegramă cifrată în care, relatându-i despre înfrângerea suferită de trupele rusești în cea de-a doua bătălie de la Plevna, i-a cerut cu insistență ajutorul. Primele unități ale Armatei Române au trecut Dunărea și au luat în primire paza podului de vase Zimnicea-Svistov. (19/31) 1900: Se deschide prima linie a metroului din Paris. 1903: Maurice Garin câștigă primul Tur al Franței.[2] 1922: A avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis (India–România: 5–0). 1922: Judecătorul italian Paolo Borsellino, un luptător dedicat împotriva mafiei, moare în explozia unei bombe de mașină la Palermo. Împreună cu el au fost uciși și cinci agenți din escorta lui. 1952: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Helsinki, Finlanda. 1954: A fost lansat primul disc single semnat Elvis Presley – That' s All Right. 1965: La Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcția de secretar general al Partidului. (19/24) 1980: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Moscova, URSS. 1996: Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat prin consens proiectul de lege care prevede acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate, pe bază permanentă României. 1996: La Atlanta (SUA) se desfășoară a XXVI-a ediție a Jocurilor Olimpice; delegația României cuprinde 168 de sportivi participanți la 18 dintre cele 31 discipline olimpice. Prin numărul de medalii obținute, România se clasează pe locul 14, cu patru medalii de aur, patru de argint și șase de bronz. 2005: Alegeri parlamentare în Burundi. 2013: Alpiniștii români Zsolt Torok, Marius Gane, Aurel Salasan și Teo Vlad au reusit, în premieră românească, să cucereasca vârful pakistanez Nanga Parbat, înalt de 8125 m. Nașteri 1681: Henrietta Godolphin, Ducesă de Marlborough (d. 1733) 1814: Samuel Colt, industrialist și inventator american (d. 1862) 1822: Prințesa Augusta de Cambridge (d. 1916) 1834: Edgar Degas, pictor francez (d. 1917) 1890: George al II-lea din dinastia Oldenburg, rege al Greciei (1922-1923; 1935-1947) (d. 1947) 1893: Vladimir Maiakovski, poet rus (d. 1930) 1896: A.J. Cronin, scriitor scoțian (d. 1981) 1907: Constantin Drâmbă, astronom și matematician român, membru al Academiei Române (d. 1997) 1923: Constantin Țoiu, prozator român 1930: Pompiliu Teodor, istoric român, membru al Academiei Române (d. 2001) 1932: Alexandru Moșanu, istoric și politician basarabean (d. 2017) 1934: Tita Chiper, ziaristă română, scenaristă de filme de animație, autoare de proză pentru copii (d. 2002) 1943: Maria Luiza Cristescu, prozatoare română 1946: Ilie Năstase, jucător român de tenis 1947: Brian May, muzician englez 1948: Argentina Menis, sportivă româncă, aruncatoare de disc, medaliată olimpic 1948: Alexandru Neagu, fotbalist român 1953: Daniela Buruiană-Aprodu, politician român 1954: Elena Ștefoi, poetă, publicistă și diplomată română 1984: Diana Mocanu, înotătoare română Decese 1374: Francesco Petrarca, poet italian (n. 1304) 1415: Filipa de Lancaster, soția regelui Ioan I al Portugaliei (n. 1359) 1687: Laura Martinozzi, ducesă de Modena (n. 1637) 1810: Louise de Mecklenburg-Strelitz, regină a Prusiei (n. 1776) 1814: Matthew Flinders, navigator și cartograf englez (n. 1774) 1891: Pedro Antonio de Alarcón, scriitor spaniol (n. 1833) 1931: Nicolae Paulescu, medic român, descoperitorul insulinei (n. 1869) 1976: Henri Catargi (Togo), pictor român (n. 1894) 1982: Hugh Everett, fizician american (n. 1930) 1993: Dionisie M. Pippidi, arheolog, epigrafist și istoric român, membru al Academiei Române (n. 1905) 2009: Frank McCourt, scriitor american, laureat al premiului Pulitzer (n. 1930) 2011: Arsenie Papacioc, duhovnic român (n. 1914) 2014: James Garner, actor american (n. 1928) 2014: Skye McCole Bartusiak, actriță americană de film și televiziune (n. 1992)