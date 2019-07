Ședința Parlamentului // Partea 3

20:40

Certificatul medical la admiterea in institutiile de invatamant devine inutil. ”Este o birocratie”, considera Ministerul Sanatatii, care a semnat un ordin in comun cu Ministerul Educatiei. Viitorii studenti nu vor mai trebui sa stea in rand pentru a obtine un asemenea document ca sa mearga la universitate, scoala de meserii sau centre de excelenta.