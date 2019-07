Maia Sandu se arată convinsă că Plahotniuc va fi extrădat în R.Moldova: Acest lucru trebuie să se întâmple până la urmă

03:00

PE SCURT Primăria Chișinău a informat că în sectorul Ciocana al capitalei sunt în desfășurare două proiecte de reabilitare a spațiilor publice: scuarul din str. Maria Drăgan și scuarul din bd. Mircea cel Bătrân, 29. Proiectele urmează a fi finalizate la finele lunii august, iar valoarea celor două se estimează la circa cinci milioane lei. […] The post În sectorul Ciocana vor fi amenajate două scuaruri: pe strada Maria Drăgan și bulevardul Mircea cel Bătrân appeared first on Moldova.org.