Sex la înălţime cu sfârşit tragic: au căzut de la etajul 9 în timp ce întreţineau relaţii intime la geam

Am înțeles că ministrul Teodorovici ar fi spus că medicilor le lipsește calitatea umană. Are dreptate. Vă și zic de ce: Aveam în urmă cu ceva timp o colegă la cardiologie care muncea de dimineață până seara. A venit de pe reumatologie, era mică, i-a fost foarte greu cu mediul nou de terapie. A suferit teribil când am mai pierdut câte un pacient și a luptat, a sperat, a făcut tot posibilul pentru fiecare om internat acolo.