La ce preţ importăm gaze de la Gazprom. De la 1 septembrie acestea s-ar putea ieftini

Prețul gazelor naturale livrate în Moldova de gigantul rus Gazprom se menţine la un nivel mai mare de 230 de dolari pentru o mie de metri cubi, se arată într-un răspuns pentru Mold-street.com, dat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel dacă în primul trimestru al acestui an, preţul de import a fost de 237,46 dolari, apoi în al doilea trimestru acesta s-a diminuat nesemnificativ cu circa 2,7%, până la 231,04 dolari pentru o mie de metri cubi, transmite mold-street.com. ANRE precizează că preţul pentru trimestrul doi este pentru metan este "la căldura de ardere inferioară de 8.050 kcal/metri cubi". Cât despre volumul efectiv de gaze naturale importate de la gigantul Gazprom ANRE nu are încă date complete pentru prima jumătate a acestui an, ci doar pentru primele cinci luni ale acestui an: în trimestrul I 2019 a constituit 472,8 milioane metri cubi, iar în perioada ianuarie-mai 2019 importurile au fost de 580,9 milioane metri cubi. Potrivit ANRE, Moldovagaz încă nu a oferit informaţia referitoare la prețul de procurare a gazelor naturale în trimestrul III. Aminitim că prețul mediu de import al metanului pe parcursul anului 2018 a fost cu 34% (+55,4 dolari) mai mare decât în 2017, ajungând la 217,46 dolari pentru o mie de metri cubi. În monedă națională însă, prețul mediu de import în 2018 a crescut cu 22%, până la 3.670 lei pentru o mie de metri cubi de gaze. Menţionăm că zilele trecut la Moscova s-a aflat în vizită preşedintele Igor Dodon, care l-a prezentat pe noul preşedinte al Moldovagaz, Vadim Ceban (care urmează a fi confirmat) şi a discutat despre o eventuală reducere a preţului de import, pentru a evita o majorare a tarifelor interne la gaze. Igor Dodon a anunțat că a discutat şi a solicitat de la conducerea Federaţiei Ruse să acorde o reducere a prețului la gaze începând cu 1 septembrie 2019 şi până la 1 ianuarie 2020. Aceasta ar putea permite menţinerea actualelor tarife. Potrivit lui Dodon negocierile sunt duse atât de Vadim Ceban, cât şi de conducerea ţării. În plus el a vorbit și despre faptul că au fost iniţiate negocieri cu partea rusă pentru încheierea unui nou contract pentru livrarea de gaze naturale și tranzitul acestora după 1 ianuarie 2020.

