Noi lideri de fracțiuni în Parlamentul de la Chișinău

01:30

Analistul occidental Vladimir Socor consideră că interesul actualei coaliții de guvernare PSRM-ACUM este să-și păstreze unitatea o perioadă cât mai îndelungată de timp, pentru a reuși să-și pună în aplicare reformele. În opinia sa, președintele Igor Dodon se simte, în sfârșit, în largul său, scăpând din „captivitatea” fostului lider PD, Vlad Plahotniuc, care nu ar mai avea șanse să revină în politică și nici mijloace să influențeze deciziile în R.Moldova. Analistul crede că Republica Moldova poate scăpa de „sindromul alegerilor permanente” și să se concentreze pe reforme economice și sociale.Europa Liberă: Șefa executivului recent anunța că nu exclude faptul că în Republica Moldova ar putea să aibă loc alegeri parlamentare anticipate, însă, așa cum spunea Maia Sandu, nu cunoaște când ar putea avea loc acest scrutin. Ea a mai menționat că și-ar dori ca actuala guvernare să dureze, cel puțin, un an. Mulți experți vorbesc că ar putea să apară la un moment dat disensiuni între PSRM și Blocul ACUM, iar acest lucru ar putea duce la anticipate. Dvs. ce credeți, ce ziceți – se vor ține grămăjoară cei care au format majoritatea parlamentară pe o perioadă mai îndelungată sau pe o perioadă de timp mai scurtă?Este în interesul stabilității și al reformelor ca această coaliție să continue cât mai mult timp... Vladimir Socor: „Blocul ACUM a afirmat din capul locului că între ei și Partidul Socialiștilor există deosebiri fundamentale, că sunt deosebiri de doctrină, deosebiri de abordare practică, deosebiri de orientare. Și la acest șir de deosebiri eu aș mai adăuga încă una – există și o diferențiere de ordin cultural în Blocul ACUM, pe de o parte, și Partidul Socialiștilor, pe de altă parte. Această diferențiere de ordin cultural reflectă realitățile istorice și politice ale Republicii Moldova, o societate scindată între orientarea nu neapărat politică, dar culturală, în primul rând, către Rusia, respectiv către România și către Occident. Această scindare culturală există la nivelul societății și ea se reflectă și în cadrul coaliției de guvernare. Iată de ce baza acestei coaliții de guvernare este prin ea însăși o bază destul de șubredă și Blocul ACUM a spus din capul locului că „nu putem fi siguri cât timp va dura această coaliție”. Pe de altă parte, este în mod evident în interesul Republicii Moldova, în interesul stabilității și al reformelor ca această coaliție să continue cât mai mult timp. Dl Dodon a vorbit chiar despre un termen legislativ de patru ani.” Europa Liberă: Da, dar acum mulți se întreabă dacă nu cumva alegerile locale din 20 octombrie ar putea să fie testul de rezistență pentru acest parteneriat constituit de deputații socialiști și cei din Blocul ACUM.Vladimir Socor: „Eu nu văd acest risc, doar atât dl Dodon, cât și dna Sandu au spus că au în vedere posibilitatea de a încheia un acord de neagresiune pentru perioada alegerilor locale, un acord potrivit căruia aceste două componente ale coaliției de guvernământ nu s-ar ataca reciproc și, mai ales, nu s-ar ataca pe subiecte de ordin identitar, lingvistic, istoric, geopolitic ș.a.m.d. Aceasta ar fi o parte componentă a eventualului acord, iar cealaltă parte propusă, mai ales de dl Dodon, ar fi aceea ca orașe, raioane și localități în care un partid dintre cele două obține primul loc să se coalizeze cu celălalt partid pentru perioada guvernării la nivel local, deci un fel de reproducere a coaliției la nivelul central. Mie mi se pare că această idee este foarte bună. Republica Moldova are nevoie de stabilitate, de continuitate, are nevoie de liniște pentru continuarea reformelor, nu avem nevoie de sindromul alegerilor permanente. Aceasta a fost situația din Republica Moldova mulți ani, un fel de sindrom al alegerilor permanente, tot timpul se schimbau regulile de joc, avem nevoie de o pauză de respirație în care să se poată lucra serios la subiecte economice și sociale.”Nu avem nevoie de sindromul alegerilor permanente... Europa Liberă: Care încă alte teste ar putea să încerce care e temeinicia acestui parteneriat PSRM-ACUM?Vladimir Socor: „După alegerile locale, ar putea interveni insistențe din partea OSCE și, eventual, din partea cancelariilor occidentale de a se trece la soluționarea politică a conflictului din Transnistria. Și această problemă ar risca să scindeze coaliția de guvernământ.”Europa Liberă: Alegerea procurorului general ar putea să-i aducă în confruntare pe cei doi actori politici – PSRM și ACUM?Vladimir Socor: „Nu neapărat, deja s-a preîntâmpinat o confruntare prin acordul ca noul procuror general să nu vină din străinătate. Cred că ambele componente ale coaliției de guvernământ au ajuns la o înțelegere în această privință.”Europa Liberă: Am întrebat-o recent pe premierul Maia Sandu dacă planifică o vizită la Moscova și d-nei a spus că a avut o invitație, dar că în cel mai apropiat timp nu va da curs acestei invitații. Asta înseamnă că îmbunătățirea cooperării moldo-ruse revine strict președinției, instituției prezidențiale și PSRM-ului?Vladimir Socor: „Da, acum relația Republicii Moldova cu Rusia a fost, practic, monopolizată de către președintele Dodon și, în mai mică măsură, de către Partidul Socialiștilor. Dar am văzut vizita delegației parlamentare la Moscova, delegație primită și de prim-ministrul Medvedev, un om foarte neobișnuit. Primirea de către Medvedev a contravenit protocolului, totuși Medvedev a primit delegația parlamentară a Republicii Moldova, iar această delegație a reflectat componența întregului parlament. Deci, relația cu Rusia începe să fie demonopolizată. Pe de altă parte, ar fi foarte util, după părerea mea, ca dl Dodon să descopere calea către Bruxelles, către Berlin, către Londra și către Washington și pe acest fond nu e necesar să avem un monopol al relației, în care un singur partid reprezintă Republica Moldova în raport cu Occidentul. Dl Dodon spune că trebuie să avem relații la fel de bune și cu Rusia, și cu Occidentul...”Partidul Socialiștilor era la un pas de a fi distrus de către dl Plahotniuc... Europa Liberă: Dar Dvs. cum credeți, dle Socor, Rusia îi va cere ceva în loc Republicii Moldova, pentru că, alături de UE și SUA, a asigurat transferul pașnic al puterii de la PD la cei din PSRM și Blocul ACUM?Vladimir Socor: „Participarea Partidului Socialiștilor la guvernare este, desigur, un interes al Rusiei. Interesul cel mai urgent al Rusiei a fost acela de a salva Partidul Socialiștilor din captivitatea dlui Plahotniuc. Partidul Socialiștilor era la un pas de a fi distrus de către dl Plahotniuc în eventualitatea unor alegeri anticipate. Rusia a intervenit în ultimul moment pentru a salva Partidul Socialiștilor din captivitate și de la pericolul de a fi distrus de către dl Plahotniuc.”Europa Liberă: Ce comportament credeți că vor avea cei 30 de deputați PD, care au trecut în opoziție? Acum ei zic că își consolidează rândurile, vor convoca congresul pentru a-și alege un nou lider. Ce atitudine credeți că vor avea democrații în raport cu actuala putere? Vladimir Socor: „Liderii democraților au și un președinte interimar, și un președinte de onoare, le lipsește un președinte de dezonoare. Liderii Partidului Democrat au spus deja ce rol întrevăd ei pentru acest partid. Dl Filip și dl Diacov au formulat în modul următor: „Spectrul politic din Republica Moldova constă din două extreme. Partidul Democrat dorește să fie un element de echilibru, în centru, echilibrând balanța politică între aceste două extreme”. Recunoaștem aici atitudinea tradițională a acestui partid de a negocia pe două fronturi, de a forma coaliții și de a exploata coalițiile în propriul său folos. Eu nu cred că această tactică va mai merge, a mers timp de mulți ani, dar până la urmă a dus la sinuciderea partidului. De fapt, Partidul Democrat s-a sinucis, acceptând să fie instrumentul dlui Plahotniuc. E un partid complet discreditat moral.”Europa Liberă: Dar indirect credeți că dl Plahotniuc mai ține frâul în mâinile sale, când e vorba de activitatea PD-ului?Dl Plahotniuc e plecat și e bun plecat, cred că e dus fără întoarcere... Vladimir Socor: „Foarte greu de crezut așa ceva. Eu cred că dl Plahotniuc e plecat și e bun plecat, cred că e dus fără întoarcere; nu cred că are mijloace să mai intervină în politica Republicii Moldova. Rămășițele partidului duc un fel de luptă de ariergardă, a mai rămas holdingul media, deocamdată au rămas câțiva condeieri în alte publicații, inclusiv cele finanțate de la București, care duc în continuare un război de gherilă împotriva Blocului ACUM. Deci au rămas aceste mici acțiuni de ariergardă care nu cred că vor putea avea continuitate.”Europa Liberă: Dar cine ar putea să fie ales lider al PD-ului la congresul de la finele acestei luni?Vladimir Socor: „Probabil, dl Filip, dar e greu de spus și poate nici nu-i chiar atât de interesant. Mai interesant este faptul că apar niște concurenți împotriva Partidului Socialiștilor pe flancul stâng.”Europa Liberă: Vă referiți la revenirea lui Marc Tkaciuk în politică?Sunt niște stafii ale trecutului, care doresc să se întoarcă... Vladimir Socor: „Da, la aceasta mă refer și, eventual, la revenirea lui Renato Usatîi. Eu cred că toate aceste încercări – fie de stânga de la Tkaciuk sau de la Usatîi, sau pe dreapta de la Chirtoacă și Ghimpu – sunt niște fantome ale trecutului, sunt niște politicieni ratați, care nu au reușit să-și atingă scopurile timp de mulți ani, deși au avut foarte multe resurse, ei pur și simplu nu se împacă cu faptul că vremea lor a trecut. Ei sunt niște stafii ale trecutului, care doresc să se întoarcă și pot să aibă un efect destabilizator marginal, în sensul că ar putea să ciupească 2-3% din voturi dintr-o parte, dinspre flancul strâng sau dinspre flancul drept. Ar putea să ciupească vreo câteva procente, făcând viața coaliției mai dificilă. Coaliția guvernamentală este oricum o întreprindere dificilă, ea nu trebuie să fie sabotată, împiedicată, destabilizată.”Europa Liberă: Și UE va continua să sprijine Republica Moldova financiar, prin asistență tehnică, așa cum a făcut-o până a îngheța relațiile cu fosta guvernare?Vladimir Socor: „Mi se pare o certitudine faptul că Uniunea Europeană reînnoiește sprijinul financiar, dar și sprijinul politic. Uniunea Europeană este, după câte se pare, deocamdată, foarte mulțumită de modul în care decurg lucrurile la Chișinău. Nu înseamnă că această stare va continua, știm că în coaliție există diferențieri pe mai multe planuri, dar, deocamdată, coaliția continuă și există de ambele părți dorința de a asigura continuitatea guvernării. Coaliția actuală din Republica Moldova este complet diferită de natura coalițiilor din trecut, este o coaliție formată numai din două partide, nu e o coaliție complicată...”Europa Liberă: Din trei actori politici, pentru că Blocul ACUM este format din PPDA și PAS.Vladimir Socor: „Aveți dreptate. Să spunem, o coaliție formată din două componente, care au ajuns la un program comun, program comun foarte diferit de programele coalițiilor trecute. Este un program simplu, concret, de reforme și care în loc să sublinieze diferențierile dintre componentele coaliției, subliniază elementele comune, fiind în același timp de acord să suspende dezbaterile, problemele care despart coaliția.”Europa Liberă: Igor Dodon ar avea interes să mențină acest parteneriat PSRM-ACUM în intenția d-lui de a mai căpăta un mandat la următoarele alegeri prezidențiale?Declarațiile dlui Dodon respiră, practic, un sentiment de mare ușurare de a fi scăpat din strânsoarea dlui Plahotniuc...Vladimir Socor: „Cred că anume aceasta este intenția dlui Dodon, dar eu vreau să subliniez încă un aspect din comportarea recentă a dlui Dodon. Declarațiile dânsului respiră, practic, un sentiment de mare ușurare de a fi scăpat din strânsoarea dlui Plahotniuc. Este un alt domn Igor Dodon în ultimele câteva săptămâni în declarațiile sale. În sfârșit, declarațiile sale sună ca acele ale unui om eliberat de o mare povară. El pentru prima dată în acești ani pare să se simtă în largul său, nu mai pare intimidat, nu mai pare constrâns, nu mai pare speriat de ceea ce ar putea să-i facă dl Plahotniuc. Și eu cred că dânsul dorește să continue în acest mod.”Europa Liberă: Chiar dacă e considerat și în continuare un politician pro-rus?Vladimir Socor: „E necesar să definim ce înseamnă în Republica Moldova pro-rus. Toate forțele politice din Republica Moldova au căutat să obțină capital politic intern pozând în calitate de pro-ruși sau pro-europeni. Această poză, aceste atitudini teatrale nu aveau acoperire practică din punct de vedere politic. Ele erau atitudini de politică internă și erau un fel de încercări disperate...”Nu este firesc ca președintele statului să fie izolat de omologii săi occidentali, este un lucru nefiresc și de nedorit... Europa Liberă: Dl Socor, dar cine s-a mai întâlnit cu Vladimir Putin de mai multe ori, altul decât Igor Dodon?Vladimir Socor: „Ce altă ofertă avea dl Dodon pentru alegătorii săi din Republica Moldova? Dânsul putea să le ofere un singur lucru, repetat la infinit: Putin, Dodon, patriarhul Kiril, uneori, și Muntele Athos, Serghei de Radonej – asta e tot ce putea să ofere dl Dodon, fiind chiar și președinte, propriilor săi alegători. Până la urmă, a epuizat acest rezervor și de aceea ar fi foarte util ca dl Dodon să înceapă să călătorească în Occident. Dacă dl Dodon spune că trebuie să avem relații echilibrate și cu Rusia, și cu Occidentul, atunci acest lucru trebuie să se reflecte și în calendarul de vizite al dlui Dodon. Nu este firesc ca președintele statului să fie izolat de omologii săi occidentali, este un lucru nefiresc și de nedorit.”