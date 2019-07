Ungaria vrea acces la gazele româneşti şi cere sprijin la Washington

17:10

Cabinetul de miniștri a numit astăzi un nou șef al Poliției de Frontieră. Este vorba de Rosian Vasiloi. Propunerea a fost făcută de ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, transmite stiri.md cu referire la agora.md. „Noi avem așteptări mari, la fel și cetățenii, în special acolo unde vorbim de combaterea schemelor de contrabandă”, a adăugat la rândul său șefa Cabinetului de miniștri, Maia Sandu. „Am acceptat această funcție pentru că, așa cum spuneam în PMAN pe 1 iulie 2018, structura responsabilă de sistemul de control al frontierei de stat a lăsat o gaură neagră la gotarele țării”, a scris Vasiloi pe pagina sa de Facebook. Născut la 18 martie 1973 în satul Văratic, raionul Rîşcani. În 1994 a absolvit Institutul Serviciului de Grăniceri din or. Moscova (Federaţia Rusă), specialitatea ofiţer al serviciului grăniceri. Colegiul European, Natolin Campus, Varşovia, Curs "Gestionarea Intergrată a frontierelor UE şi politici migraţionale" (2016). Şcoala Naţională de Administrare Publică, Polonica, Curs SENSE (2011). Experinţă în domeniul managementului de frontieră - 23 de ani, în diferite funcţii. După pensionare a activat timp de trei ani în The Nonproliferation & Security Sector Strategic Business Unit of URS Federal Services International Inc. (URSFSII) şi AECOM (Arhitecture, Engineering, Construction, Operation and Management), o companie globală de proiectare și consultanță în proiecte, inclusiv şi din domeniul securităţii. În 2015-2016 a activat în cadrul Centrului OSCE din Bişkek, Kyrgyzstan. Face parte din echipa IDIS "Viitorul" ca expert în politici de securitate.