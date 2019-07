Leancă, la Jurnal TV, în prima apariție după căderea PD de la guvernare: „Mi s-au propus foarte mulți bani să plec din PLDM”

Totodată, Iurie Leancă a fost întrebat despre rolul său în jaful bancar, mai exact, în emiterea creditelor de garanție din 2014, pentru BNM, acordate de Guvernul condus de el. „Nu sunt nici bandit, nici criminal. (...) În momentul în care am ajuns prim-ministru, în mai 2013, și am preluat cheia de la domnul Filat, mi-a zis, uite, este o problemă la Banca de Economii - statul are 56 la sută, care nu valorează nimic, fiindcă s-a furat din bancă. Nu am intrat în detalii, cine a furat, cât a furat....

