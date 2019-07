Ce i-a zis Angela Merkel la întâlnirea cu Maia Sandu despre coaliția cu PSRM

21:00

Subiectul persoanelor LGBTQ din Georgia este unul discutat intens în mass media din Europa. Autoritatea bisericii, a familiei patriarhale, conservative și apariția unor organizații și grupuri ultra-naționaliste sau de extremă dreaptă creează multe tensiuni într-o societatea ce aspiră să adere la Uniunea Europeană. În acest an urma să aibă loc primul marș Tbilisi Pride, fapt ce a stârnit multe controverse. Dar șirul de proteste începute în ziua de 20 iunie au eclipsat discuțiile în jurul comunității LGBTQ. Timp de o lună am studiat modul de viață al persoanelor LGBTQ din Tbilisi, dorințele, temerile lor, dar și felul în care își petrec timpul. De asemenea, am încercat să fac o comparație cu situația persoanelor LGBTQ din Moldova, atitudinea societății vizavi de acestea și să înțeleg unde totuși #dejaemaibine. Articolul „Sodoma și Gomora” georgiene. Viața persoanelor LGBTQ: Georgia vs. Moldova apare prima dată în #diez.