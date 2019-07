Dezbatere publică privind soarta Stadionului Republican

La poarta defunctului Stadion Republican din capitală s-au adunat astăzi după-masă reprezentanții mai multor asociații de cetățeni care țin să aibă un cuvânt de spus în felul cum se dezvoltă orașul: Centrul de Urbanism, Primăria Mea, Platzforma și Occupy Guguță. La eveniment s-au făcut auzite, din nou, critici la adresa deciziei fostului guvern de a permite construirea pe locul fostei arene sportive a noii ambasade a Statelor Unite ale Americii. Care sunt argumentele împotriva acestui plan? Reproșul formulat de activiști în adresa fostei guvernări e că n-ar fi asigurat transparența în procesul de luare a deciziei privind înstrăinarea terenului pe care s-a aflat Stadionul Republican. E vorba de un teren de 5 hectare, pe care în trecut s-a aflat cea mai mare arenă sportivă din capitală. Reprezentanta organizației Primăria Mea, Vlada Ciobanu, spune că activiștii au lansat discuția despre soarta Stadionului Republican nu neapărat pentru a contesta intenția de a construi pe terenul acestuia o ambasadă, ci mai ales pentru a atrage atenția actualei guvernări că este necesară și consultarea opiniei cetățenilor:„Noi nu discutăm astăzi ce să fie numaidecât în loc, să fie ambasadă sau nu. Noi vrem să discutăm despre necesitatea respectării procedurilor și transparenței. Noi avem inclusiv și un chestionar pe care îl vom circula printre oameni în care-i întrebăm dacă sunt de acord ca acest spațiu să fie vândut ambasadei SUA, mai avem o întrebare dacă oamenii sunt de acord cu procedura și modalitatea prin care acest teren va fi vândut ambasadei SUA și ce ar vrea ei să vadă în locul acestui spațiu”.Când în 2007, în perioada guvernării comuniste, stadionul a fost demolat, la inițiativa premierului de atunci Vasile Tarlev, pe motiv că nu corespundea cerințelor internaționale, FIFA și UEFA, autoritățile promiteau să ridice în locul stadionului o arenă modernă. Dar lucrările de reconstrucție așa și nu au început. În 2017, ambasada SUA și-a arătat intenția de a procura terenul fostului stadion. Ulterior, Guvernul Republicii Moldova și Statele Unite ale Americii au semnat un Memorandum privind achiziționarea lotului.Proiectul a provocat critici, inclusiv în rândul politicienilor moldoveni. În vara anului trecut, președintele Igor Dodon, bunăoară, nu a promulgat legea ce permitea Statelor Unite să ridice o nouă ambasadă și a întors-o parlamentului spre reexaminare. În luna octombrie a aceluiași an, parlamentul a votat-o repetat. Iar în luna decembrie, legea a fost semnată de speakerul Andrian Candu, pe care Curtea Constituțională l-a desemnat în calitate de președinte interimar pentru a semna câteva legi pe care Dodon a refuzat să le promulge.În ce privește opinia publică, mai mulți activiști civici au cerut să fie organizat un referendum local, alții insistă ca pe locul vechiului stadion să fie construit un parc public. Printre ei și reprezentanta Centrului de Urbanism și Occupy Guguță, Constanța Dohotaru:„Cred că ar trebui să fie un proces participativ și incluziv de consultare a opiniei publice. Dar, dacă ar fi strict părerea mea de urbanist, cred că în acest loc s-ar potrivi de minute un parc, pentru că parcul este deja format. Am făcut poze cu drona. Există vegetație foarte multă pe teren. Este nevoie doar de dezasamblarea gardului, păstrarea porților ca monument istoric și a clădirii, atât. În această zonă, pe o rază destul de mare nu este nici un spațiu verde public accesibil”.Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popușoi, atrage atenția că Stadionul Republican nu reprezintă doar lotul de teren pe care se află arena. De-a lungul anilor, mai mulți agenți economici au privatizat clădirile aferente stadionului, prin urmare, este utopic să se creadă că statul are suficienți bani pentru a răscumpăra proprietățile. Mai ales că nu a făcut-o până acum:„Probabil anume datorită faptului că a existat un interes din partea Ambasadei americane pentru acest teren, nu avem aici o construcție cu multe etaje sau un mall construit. Cât privește dorința de a construi un parc aici. Atât timp cât există clădiri în proprietate privată, acest lucru este foarte și foarte dificil. În schimb eu, la o adică, aș vedea un eventual parc în locul Penitenciarului 13. În plus, există și deschiderea din partea partenerilor europeni să se construiască un nou penitenciar. Eu, personal, aș vedea acolo un parc frumos, de ce nu, un parc al libertății”.Recent, ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan dădea asigurări într-un interviu pentru PRO TV Chișinău că procesul de construcție a noii ambasade va fi coordonat cu guvernul moldovean. „Va fi un proces transparent și noi suntem gata să vorbim cu oamenii din Republica Moldova”, a precizat ambasadorul SUA.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera