Alimentele care hrănesc celulele canceroase și provoacă inflamații în organism

13:00

Când ești plictisit și prost plătit, o căcare lungă este singurul tău răgaz. Într-o vară am lucrat pentru un tâmplar, construiam verande. Nu eram prea bun la jobul ăsta și cu siguranță am construit cele mai proaste poduri din Peterborough, Ontario. Am învățat totuși destule: cum să folosesc ciocanul, cum să tai cu fierăstrăul, cum să dau găuri cu bormașina și să apreciez rock-ul clasifc mai mult decât credeam că e posibil.