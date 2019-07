Gh. Cojocaru: „Se confirmă că între Președinție și Guvern există diferențe de abordare în sfera politicii externe”

18:50

Europa Liberă: Încă o dată să precizați: totuși, de ce a trebuit să fie pus punct campaniei „Un doctor pentru fiecare”? Pavel Filip v-a reproșat că, până când nu se edifică un sistem de sănătate competitiv, e rău că ați stopat această campanie.Ala Nemerenco: „Pavel Filip, în principiu, o să-mi critice absolut toate inițiativele, pentru că asta o să facă de acum înainte. Eu n-o să-i reproșez nimic, deși aș putea, ca cetățean al acestei țări, să-i întreb: ce au făcut d-lor în trei ani de zile și de ce n-au început măcar edificarea unui sistem care să fie, cum ziceți Dvs., competitiv? Deci, o campanie care, de fapt, a fost folosită întotdeauna în scopuri electorale și dacă d-lui o să se uite în istoria Republicii Moldova de când este independentă, au mai existat partide care au lansat exact astfel de campanii înNu putem trata cu campanii de genul acesta problemele esențiale din sănătate ...care mergeau echipe de medici la țară, vedeau o bătrânică-două, mai consultau pe cineva, mai măsurau tensiunea și creau o impresie de mare grijă față de popor, ceea ce, de fapt, este fals. Nu putem trata cu campanii de genul acesta problemele esențiale din sănătate.Eu o să-i reproșez, la rândul meu, că s-au realizat două reforme pe care nu doar eu le consider slabe. D-lui știe foarte bine, fiindcă l-am auzit personal în ședință de guvern atunci când își relata satisfacția vizavi de ceea ce se întâmplă la sănătatea publică și vreau să-i comunic că aceste două mari reforme cu care, de fapt, se mândrește – în medicină primară și în sănătatea publică – au creat niște probleme foarte grave în sistem.”Europa Liberă: Ca de exemplu?Ala Nemerenco: „Agenția de Sănătate Publică este absolut nefuncțională. Ei se cramponează în regulamentele care au fostAgenția de Sănătate Publică este absolut nefuncțională...create, deci nu este lucrativă, lucrează acum mult mai rău decât cea care nu era reformată, toți specialiștii au dureri de cap, întrucât nu pot fi implementate acțiunile de control, de supraveghere a sănătății publice. Au fost demiși foarte mulți medici ca acum – ce să facem? - iarăși să cerem Universității de Medicină să pregătească o pleiadă nouă? Și atunci care este eficiența sistemului nostru?În medicina primară s-a ajuns la faptul că s-au împărțit satele în jumătăți – cei care trec la practică liberă, trec o mahala la practica liberă, ceilalți se indignează. Autoritățile publice locale nu doresc - și au într-o oarecare măsură dreptate – să le ofere spațiile în comodat. Ei trebuie să împartă exact aceleași spații împreună, deci cel care a rămas într-o instituție publică de stat să ofere celui care trece la practica liberă ore de lucru în aceeași sală de proceduri, cabinete pentru examinări.Un cabinet de examinare este separat, ușa se încuie, medicul poate face consultații separate, dar vă închipuiți cum se activează într-o sală comună de proceduri, când vine și un pacient, și altul. Au fost deja mai mulți reprezentanți ai autorităților publice locale în audiență la mine, ca să încercăm cumva să remediem și să facem astfel ca toată lumea să seÎncerc acum să împac toată lumea și-mi pierd timpul prețios astfel ca să nu supăr nici pe unii, nici pe alții...împace. Eu încerc să-mi duc rolul de negociator, fiindcă chiar dacă nu consider ca un specialist și ca un expert în asistența medicală primară nu consider această metodă reușită pentru Republica Moldova, eu încerc acum să împac toată lumea și-mi pierd timpul prețios astfel ca să nu supăr nici pe unii, nici pe alții, deoarece ei nu sunt vinovați.”Europa Liberă: Da, ei nu sunt vinovați...Ala Nemerenco: „Am sunat alarma foarte mult. Practic, doi ani de zile, de când a fost inițiată această reformă am fost destul de activă, categorică, dură. Nu am criticat absolut pe nimeni ca persoane, am încercat să aduc diferite dovezi - și din punctul de vedere al resurselor umane, și din punctul de vedere al eficienței, și din punctul de vedere al calității serviciilor medicale și al viitorului, și al faptului că am putea să falimentăm, și al experienței altor țări. Avertizările mele le-au preluat diferite surse mass-media, cărora le mulțumesc foarte mult; inclusiv am fost și la Europa Liberă, dar până la urmă am rămas cu părerea mea separată, și nu doar eu. Eu, pur și simplu, am fost mult mai activă, dar așa credeau și alții.”Europa Liberă: Apropo despre calitatea serviciilor care se prestează, în primul rând, la aceste centre care au fost construite în multe localități din R. Moldova, calitatea serviciilor și calificarea medicilor, știu că ați fost și aici un pic nemulțumită.Ala Nemerenco: „Nu, eu nu m-am referit la calificarea și la însăși calitatea acolo unde avem niște centre model, fiindcă noi avem foarte multe centre care au fost renovate cu ajutorul donatorilor străini. Și vreau să-i atenționez pe toți cei care trec la practica liberă că vor ajunge în perioade când vor dori să-șiSe investește doar în instituțiile statale peste tot ...procure echipamente, să-și renoveze spațiile, ei nu vor mai putea beneficia de așa ajutoare, întrucât de ele beneficiază doar statul, se investește doar în instituțiile statale peste tot. Experiența României este una foarte dureroasă vizavi de reforma în medicina primară, deoarece din 2003 au implementat o practică al cărei model l-au preluat din Olanda, care este o țară cu un model foarte avansat dePe noi ne desparte de ei pregătirea cadrelor, calitatea serviciilor, drumurile, infrastructura...medicină de familie, dar pe noi ne desparte de ei nu doar dezvoltarea economică, pe noi ne desparte de ei pregătirea cadrelor, calitatea serviciilor, drumurile, infrastructura și foarte, foarte multe alte aspecte. Deci pentru Republica Moldova acest tip de reformă – trecerea la practica liberă de familie - și o să repet încontinuu: ea nici nu a fost trecută după un model al unei țări avansate care să treacă totalmente la antreprenoriat. Ei au trecut la practică liberă cu salariul fixat de către guvern, deci este una, aș zice, destul de aventuroasă. Și o să vedem.Nu sunt prea mulți medici de familie, avem undeva 40 de cereri la momentul de față, jumătate din ele au semnate contracte cu Compania de Asigurări. Acolo unde medicii au format o practică liberă împreună, câțiva medici împreună ar avea mai multe șanse de supraviețuire, iar acolo unde medicii au trecut singuri, probabil că au să se confrunte cu foarte multe dureri de cap.” Europa Liberă: Dar ca să punem punct primei întrebări. Deci, campania „Un doctor pentru tine” a fost suspendată?Ala Nemerenco: „Da, mă întorc la campanie. Campania a avut trei componente, de fapt. Una a fost cea care suna foarte bine și dădea bine la public – era vorba de o caravană în care medici din Chișinău, în marea lor majoritate rezidenți, erau încărcați în automobile, care erau plătite de asemenea din sursele instituțiilor medicale și cu benzina lor, și plecau în diferite raioane.Imaginați-vă o echipă care pleca la Ocnița – cam când ajungeau la Ocnița, deja trebuiau să se întoarcă la Chișinău și cam cât lucru reușeau ei să facă acolo. Ei erau plătiți la locul lor de muncă de bază. Bunăoară, dacă mergea un cardiolog din Chișinău, în ziua respectivă el nu avea primirea pacienților și cei care erau programați la el, probabil erau transferați la alți medici.” Europa Liberă: Se dubla cumva activitatea lor cu activitatea medicilor din teritoriu?Ala Nemerenco: „Cred că ei au fost trimiși în marea lor majoritate acolo unde erau mai multe insuficiențe în asigurarea cu cadre, dar, în principiu, ceea ce făceau d-lor era net inferior calificării pe care o dețineau, întrucât mergeau să vorbească șiTotul se reducea la niște acuze, la un examen superficial, adesea în condiții improprii...să consulte un pacient pe care îl vedeau pentru prima dată în viață. Totul se reducea la niște acuze, la un examen superficial, adesea în condiții improprii, fiindcă ba era vară, ba iarnă, ba nu știu unde mai consultau pacienții și după asta nu se mai întâlneau, iar medic de familie nefiind, de exemplu, în satul acela, cine mai monitoriza ce se întâmplă mai departe, fără investigații, fără nimic.A doua parte a campaniei, de fapt, nu trebuia să fie cusută la campania „Un doctor pentru tine”, fiindcă aceasta face parte din activitatea curentă, de zi cu zi a Ministerului Sănătății și este inclusă în toate politicile de sănătate ale ministerului și programele naționale, dar a fost scoasă de acolo și prezentată ca o mare grijă a guvernului față de popor.Deci sunt două investigații profilactice, de screening, care sunt obligatorii, fac parte din programul unic de asigurări medicale – este vorba de screeningul radiografic, pentru a depista tuberculoza și de asemenea screeningul mamografic, pentru a preveni cancerul de glandă mamară. Acestea sunt niște echipamente mobile, care, de fapt, cu acest scop sunt procurate mobile, ca ei să se poată deplasa în regiunile în care nu există astfel de echipamente sau sunt vechi, sau nu mai funcționează și nu este ca parte a unei campanii, dar a fost utilizată foarte bine și cu succes în campania electorală, fiind prezentată ca o grijă față de popor, fiind scoasă din contextul altor programe naționale. Deci, acestea au fost trecute înapoi pe planul de activitate obișnuită a sistemului de sănătate și au rămas în acțiune să-și facă munca mai departe.”Europa Liberă: Eu am vorbit cu unii oameni care au ajuns să discute cu medicii care se deplasau în teritoriu și adevărul e că unii au salutat această inițiativă și au spus că nu au mai avut ocazia să meargă la un doctor bun de mulți ani.Ala Nemerenco: „Corect. Și după? Sistemul de sănătate ar trebui oare să vină cu niște acțiuni din astea ad-hoc, sporadice pentru doar a face fericit un om că a văzut un medic sau scopul sistemului de sănătate este cu totul altul?”Europa Liberă: Unii dintre cei cu care am discutat eu au spus că li s-a depistat inclusiv că au cataractă și citisem undeva și pe o rețea de socializare că Dvs. ați spus că, pentru a ajunge la operație de cataractă, unele persoane trebuie să aștepte până la patru ani.Ala Nemerenco: „Așteaptă... Nu trebuiau să aștepte, așteaptă. Acum, când am preluat ministerul primele mele două ședințe au fost axate pe două probleme de bază pe care eu le cunoșteam din numeroasele petiții. Eu, de fapt, primele zile, primele săptămâni am luat volumul întreg de petiții care veneau la minister, fără ca să-l redirecționez către alte persoane pentru a70 la sută din toate petițiile se plâng pe faptul că stau în rând câte cinci ani pentru a aștepta o operație de endoprotezare, adică proteza de șold sau genunchi...înțelege care, de fapt, este esența acestor petiții, ca să înțeleg foarte bine cu ce trăiesc oamenii, care sunt plângerile lor, ca să descopăr că 70 la sută din toate petițiile se plâng pe faptul că stau în rând câte cinci ani pentru a aștepta o operație de endoprotezare, adică proteza de șold sau genunchi, iar altă parte așteaptă patru ani operația pentru a trata cataracta și atunci mă întreb: de ce acest guvern nu s-a gândit la acest lucru, că, de fapt, prin niște acțiuni care nu sunt foarte, foarte costisitoare, dar țin mai mult de logistică ar fi putut absorbi aceste rânduri și probabil am fi putut câștiga mult mai mult în campania electorală?Deci, ceea ce s-a întâmplat, că i s-a depistat acestei persoane o cataractă, bine, una din nu mai știu câte sute și a venit undeva să stea în rând și va fi operată peste cinci ani, nu știu dacă atunci această operație va mai fi recomandată și care va fi situația ochilor la trecerea acestor patru ani cât va aștepta și eu cred că, dacă era mai competenți soluționau, fiindcă bani au fost alocați pentru aceste activități, dar nu era organizarea cuvenită.” Europa Liberă: Cred că foarte multă lume așteaptă ca ministra să răspundă la întrebarea: cât acoperă polița de asigurare și dacă, într-adevăr, are valoare această poliță pe care o au cetățenii?Ala Nemerenco: „Programul unic, de fapt, cum învățam laProgramul nostru unic include aproape absolut tot, deci nu există investigații, nu există maladii care nu s-ar regăsi în sistemul de asigurări cu acoperire...limbă latină noi, studenții de la Medicină, include în sine quantum satis, asta înseamnă absolut tot și mai mult decât tot. Programul nostru unic, din punctul de vedere politic al sistemelor de sănătate include aproape absolut tot, deci nu există investigații, nu există maladii care nu s-ar regăsi în sistemul de asigurări cu acoperire, foarte puține sunt în care sistemul de sănătate nu are soluții și acești pacienți ar trebui să meargă undeva în afara țării.Problema este cu totul alta. Din momentul în care au fost implementate asigurările în Republica Moldova, de fapt, nu s-au întâmplat prea multe lucruri. Acest sistem de asigurări a devenit unul foarte neprietenos oamenilor și trebuie să recunosc că astăzi polița de asigurare nu prea îi ajută, deci îi ajută într-o oarecare măsură, dar în afară de aceasta oamenii trebuie să plătească...” Europa Liberă: Asta îi și revoltă.Ala Nemerenco: „Trebuie să plătească oficial. Și o să explic de ce oficial din moment ce au poliță de asigurare. În momentul în care are poliță de asigurare, sistemul îi oferă un rând de așteptare – pentru a trece o investigație, pentru a face această operație de care am vorbit anterior. Unii oameni nu au timp, boala s-a agravat atât de mult și ei nu mai riscă să aștepte ce se va întâmpla, când sistemul le va oferi un acces gratuit prin polița de asigurare și atunci ei merg să plătească; nu merg să plătească, de exemplu, doar în operațiile de endoprotezare, care sunt foarte costisitoare, dar merg să plătească o rezonanță magnetică, o tomografie, o consultație a unui medic.Cu atât mai mult că atunci când este vorba de o instituție publică, instituțiile publice de asemenea s-au regăsit foarte bine în acest sistem de asigurări, care nu lucrează perfect și atunci și-au împărțit fluxul de pacienți: poftim, acesta-i rândul, nu reușim să vă acoperim din banii care ne sunt acordați de companie pe toți, atunci, bine mersi, dacă nu doriți să așteptați două luni sau cinci luni, sau șapte luni, mergeți contra plată, deci oficial, contra plată. În afară de aceasta, mai există plățile neformale, care știm că lucrează foarte bine și, de fapt, s-a tăcut, în marea majoritate a cazurilor s-a preferat să se tacă despre aceste plăți.”Europa Liberă: Dna Nemerenco, dar CNAM-ul gestionează o sumă foarte mare de bani.Ala Nemerenco: „Da, o sumă enormă, dar o gestionează foarte ineficient. Și eu iarăși m-am referit și vă dau un singur exemplu: atunci s-au procurat teste pentru a realiza aceste analize, aceste glicemii de către pacienții cu diabet zaharat și eu sunt pentru, cu ambele mâini votez pentru o așa inițiativă, dar în aceste pachete care au fost trimise pacienților cu diabet zaharat, care au fost făcute cu încălcări foarte mari, au fost incluse glucometre gratuite, care au venit din Taiwan ca ajutor umanitar.”Europa Liberă: Dar a luat sfârșit povestea glucometrelor?Ala Nemerenco: „Nu a luat sfârșit, fiindcă oamenii mai continuă să nu primească glucometre, deoarece ele se află depozitate la oficiile poștale și sunt invitați oamenii să le preia, pentru că, de fapt, acestor poștași nu le-a plătit nimeni suplimentar, probabil. Dar Compania de Asigurări, printr-un contract care se afla sub un grif de secretizare de trei ani de zile a plătit două milioane de lei. Deci, două milioane de lei care astăzi ar fi putut soluționa o mică problemă în sănătate, ar fi putut soluționa problema unui număr de pacienți care așteaptă rândul pentru a fi operați de cataractă și multe, multe alte lucruri.Deci, niște oameni au luat decizia că, de fapt, de ce trebuie să folosim rețelele care există în sistemul medical, mai bine trimitem pachete în care au pus și un mesaj foarte frumos de la directorul Companiei și de la ministrul sănătății, cu poze personale că „iată, noi vă trimitem așa cadou”, un glucometru, care mulți din pacienți deja se plâng pe calitatea lui, fiindcă ele au venit ca ajutoare umanitare și nu cunoaștem care este calitatea, o parte din ele mai stau depozitate la poștă și oamenii sunt invitați să le ridice.”Europa Liberă: Un alt subiect de actualitate – indemnizațiile pe care le-ați promis de la 1 iulie și că nu vor mai primi la naștere mămicile pachetele pe care le oferea „Edelweiss”-ul, da?Ala Nemerenco: „Eu am realizat prin hotărâre de guvern, care a fost deja aprobată...”Europa Liberă: Și de la 1 iulie, 7.911 lei vor fi alocați mamelor? Ala Nemerenco: „Haideți s-o luăm de la început.”Europa Liberă: Da, explicați-mi.Ala Nemerenco: „Deci, la început a existat un pachet care a fost oferit unor mămici în unele spitale, erau mai puține, oferit de către „Edelweiss” pentru mămici la naștere, care includea niște hăinuțe pentru copil și niște consumabile pentru îngrijirea copilului. După aceasta, s-au gândit probabil că în campania electorală va da bine iarăși la mămici pentru a-și asigura votul lor, să treacă toată această povară pe umerii statului și ca statul să ofere acest cadou tuturor mămicilor care nasc.În acest scop a fost emisă o hotărâre de guvern, care se referea la această boxă, acest pachet pentru mămici, în care scria că „se va cheltui în limita de sus 2.000 de lei, se va organiza prin licitație și fiecare mămică la naștere va primi acest pachet”. Vreau să spun că nu este o practică nouă, eu în linii generale nu am nimic împotriva ei, ca medic.Este cunoscută în Finlanda, această țară a început încă în secolul trecut, în anii ’30 sau ’40 ai secolului trecut a oferit aceste pachete pentru mămici la naștere, dar în acea hotărâre de guvern a fost inclusă o propoziție care, de fapt, conținea în sine o mare încălcare a legislației în vigoare. Deci, legea pentru achiziții publice spune foarte clar că nu trebuie să existeTrebuie să existe un acces liber absolut pentru toți agenții economici pentru a avea o concurență competitivă...specificări vizavi de cei care participă la licitații, deoarece trebuie să existe un acces liber absolut pentru toți agenții economici pentru a avea o concurență competitivă, pentru a avea posibilitatea de a crește calitatea serviciilor și inclusiv cei din afara țării ar putea să participe.În acea hotărâre de guvern era scris foarte clar că vor participa doar agenți economici autohtoni, inclusiv cei care produc aceste mărfuri. A fost organizată o licitație doar pentru o perioadă de jumătate de an –, de fapt, nu am prea înțeles de ce pe o jumătate de an –, care a procurat aceste pachete și aceste pachete au fost , cunoașteți, înmânate de diferite persoane cunoscute la maternitate, la naștere. Până la 24 februarie a fost foarte bine...” Europa Liberă: Mediatizat...Ala Nemerenco: „...mediatizat, după aceasta s-a continuat mai departe. La momentul când trebuia de organizat o a doua licitație pentru a doua jumătate de an, s-a văzut că nu reușesc cu licitația, care e o procedură mult prea birocratică pentru toți și s-a utilizat inclusiv posibilitatea de a avea un contract adițional cu acea companie care a livrat produsele, a fost câștigătorul licitației anterioare și au fost utilizate, de fapt, toate posibilitățile pentru prima licitație.Eu când am venit, am găsit, de fapt, un blocaj din punctul de vedere al continuării acestui proiect, chiar dacă mi-aș fi dorit, deoarece grupul de lucru de la minister a acordat câștig de cauză unui câștigător din cei doi care au participat, d-lor au contestat la Agenția Națională pentru Contestații în Achiziții Publice și de acolo a venit o scrisoare cu concluzia că el are dreptate. Grupul de lucru în frunte cu dna ministru s-au strâns și au decis să transfere câștigul către al doilea câștigător. În acel moment deja eram noi desemnați, învestiți ca miniștri, astfel acea hotărâre a avut, de fapt, o valoare nulă din punct de vedere juridic, ea nu putea fi recunoscută.Deci, eu trebuia să încep un proces absolut nou, să anulez licitația, cu atât mai mult că era și acea încălcare vizavi de acel articol din achiziții publice. Eu am avut un grup, nu am luat o decizie singură, am chemat Ministerul Finanțelor, Centrul Național de Anticorupție, Centrul Național de Contestări în Achiziții Publice, d-lor au spus că da, într-adevăr, eu nu am o altă posibilitate decât să anulez acea licitație și să încep una nouă. Ce ar fi însemnat o licitație nouă? Asta ar fi însemnat o procedură de două luni, inclusiv dacă se intră în contestații poate să mai continue trei luni, asta ar fi însemnat că toate mămicile care nășteau după 1 iulie să rămână fără acest pachet.Atunci am găsit soluția salvatoare de a lua acești bani – 1.603 lei cât a costat ultimul pachet, ne-am bazat pe acest calcul – să o cos, să o cumulez la acea indemnizație unică pentru copii pe care o primește fiecare mămică și care cunoașteți că era egală cu 6.000 și ceva de lei. La momentul de față, aceste indemnizații sunt puse împreună. Hotărârea de guvern a fost aprobată la ședința de guvern data trecută, acești bani există, noi nu trebuie să-i solicităm de la Ministerul Finanțelor, noi doar trebuie să-i transferăm la CNAS, la Compania Națională de Asigurări Sociale, care o să-i pună împreună cu aceste indemnizații unice, astfel toate mămicile care au născut după 1 iulie vor primi această indemnizație majorată. Noi am promis să facem un sondaj ca să vedem părerea mămicilor care nasc până la sfârșitul anului...”Europa Liberă: Adică, dacă vor să accepte asistența financiară sau dacă vor acest pachet?Ala Nemerenco: „Dacă vor să accepte asistența sau vor să se întoarcă la pachet și o să fim foarte corecți publicând aceste date. Din tot ce cunosc eu din maternități și de la mămicile care mi-au scris mesaje, ele sunt foarte mulțumite de această nouă decizie, deoarece preferă să-și aleagă singure hăinuțele, după culoarea și preferințele lor, și calitatea care și-o doresc, iarNu este corect să gândim că un părinte care chiar trăiește în niște condiții mai precare nu-și iubește copilul și nu-și dorește tot binele din lume pentru el...argumentul pe care îl folosesc oponenții, precum că o să bea banii părinții, vreau să spun că procentul unor părinți tineri absolut iresponsabili este de 0,0 și câteva procente. Ei la vârsta asta, scuzați-mă, nu sunt degradați și nu este corect să gândim că un părinte care chiar trăiește în niște condiții mai precare nu-și iubește copilul și nu-și dorește tot binele din lume pentru el.”Europa Liberă: Multă lume se întreabă ce prerogative are Ministerul Sănătății să se implice când e vorba despre prețul exagerat la medicamente. Credeți că e cu putință de făcut ordine?Ala Nemerenco: „Chiar vă mulțumesc, da, chiar vă mulțumesc pentru această întrebare și vreau să spun că pentru prima dată în istoria a vreo zece ani și ceva noi astăzi în fruntea Agenției Naționale a Medicamentului avem un farmacist, un doctor în farmacie, o persoană care este din domeniu și este competentă.Noi deja lucrăm, avem două-trei săptămâni în care lucrăm foarte activ cu experți internaționali la trei momente esențiale: la prețuri, și anume: la coborârea prețurilor și căutarea posibilității de a coborî aceste prețuri; la înregistrarea medicamentelor și, de asemenea, cum am putea să procurăm prin alte metode de licitație, inclusiv internaționale, cu alte țări împreună care ar coborî aceste prețuri când cumpărăm…”Europa Liberă: Unii cetățeni știți că merg la Tiraspol să-și procure medicamente sau în România, sau în Ucraina?Ala Nemerenco: „Da, da, chiar și în România procură aceleași medicamente. Se lucrează la aceasta, dna Valentina. Este, face parte din accesul universal al cetățenilor la servicii și medicamente, ceea ce este, de fapt, baza, esența sistemului de sănătate și vom lucra, de asemenea, la crearea unei rețele geografice, deoarece nu este vorba doar de accesul financiar la medicament, este vorba și de accesul geografic.În momentul în care cetățeanul nu are farmacie în satul său șiÎn momentul în care cetățeanul nu are farmacie în satul său și trebuie să parcurgă 40 de km la raion, adesea el face o decizie în defavoarea procurării medicamentului...trebuie să parcurgă 40 de km la raion, adesea el face o decizie în defavoarea procurării medicamentului, deci, el nu va merge, fiindcă trebuie să plătească acea deplasare, de asemenea apar alte probleme mai prioritare. Trebuie să găsim o soluție ca ei să aibă acces la aceste medicamente, măcar la medicamentele esențiale, de bază acolo unde locuiesc.”Europa Liberă: Și deseori își mai pun întrebarea, dacă medicamentul e mai ieftin – nu e de calitate, dacă e mai scump – nu au bani?Ala Nemerenco: „Noi trebuie să avem grijă și să oferim cetățenilor o garanție că orice medicament care este înregistrat în Republica Moldova este de calitate. Prețurile diferă, n-o să intru în detalii.”Europa Liberă: Producătorul le pune?Ala Nemerenco: „Prețurile diferă, dacă medicamentele sunt generice sau nu, doar atât diferă. Deci, aceasta face diferența de preț, aceasta ține de tehnologia preparării, ceea ce nu înseamnă că un medicament care nu este din clasa care a cheltuit mult mai mulți bani atunci când aduce un medicament nou pe piață, de aia acele medicamente sunt mult mai scumpe decât medicamentele generice, deci nu este un medicament de calitate.Sistemul de sănătate trebuie să asigure oricărui cetățean că fiecare medicament care este introdus sau produs în țară corespunde tuturor criteriilor internaționale, nu locale, de calitate, astfel prețurile se deosebesc nu în baza calității, prețurile le formează tehnologia producerii.”Europa Liberă: Acum se discută și despre un alt subiect fierbinte – favorizarea vânzării produselor de tutun care nu arde, știu că e…Ala Nemerenco: „Noi am semnat deja data trecută hotărârea de guvern și la care va veni avizul guvernului pentru acțiunea legislativă, deci a fost o găselniță foarte bună pentru lobby tutunului și eu nu vreau să fac alte remarci…”Europa Liberă: Accizele mici?Ala Nemerenco: „…către alte instituții de stat, dar față de Ministerul Sănătății care trebuie să promoveze un mod sănătos de viață, care trebuie să lupte contra politicilor tutun, de fapt, trebuie să fie axat pe politici antitutun, de fapt, a făcut un lobby deschis pentru industria de tutun și asta este o rușine și s-a discutat foarte mult la Organizația Mondială a Sănătății.Toate produsele de tutun, indiferent de forma lor, sunt produse de tutun și nu există la momentul de față niciun studiu științific care ar demonstra ceea ce susținea dna fostă ministră că acest produs de tutun este unul mai puțin nociv.”Europa Liberă: Da, că nu este rău, este inofensiv...Ala Nemerenco: „Îmi pare foarte rău, a fost dezinformată sau nu cunoaște bine și nu a citit suficient la acest subiect. Noi deja am luat o atitudine inclusiv asupra publicității acestor produse, inclusiv asupra tuturor aspectelor care țin de acest subiect și le-am îmbrăcat într-o haină nouă, care se numește „absolut toate produsele de tutun”. Ele trebuie să fie pieptănate cu același pieptene la nivel de politici și trebuie să avem grijă, eu nu vreauVreau ca ministru al sănătății să conving copiii că este dăunător și să creștem o generație sănătoasă...să tind acum să conving o persoană în vârstă care fumează de ce nu ar trebui să fumeze, dar eu vreau ca ministru al sănătății să conving copiii că este dăunător și să creștem o generație sănătoasă, așa cum se întâmplă peste hotare.”Europa Liberă: Către finalul acestei discuții să vă întreb: banii în buget pentru salariile doctorilor, personalului din medicină aveți? Ala Nemerenco: „Da, sunt bani. Mai mult ca atât, avem bani în bugetul Companiei Naționale de Asigurări ca să acoperim acel minus de cheltuieli cu care au intrat la începutul anului, Fondul de Asigurări a intrat în 2019 cu minus 200 de milioane la venituri. Deci, acum vom avea acoperirea lor.”Europa Liberă: Exodul doctorilor continuă?Ala Nemerenco: „Exodul doctorilor nu este ceva care aș găsi un buton magic ca să-l apăs acum, dar, de asemenea, am venit chiar și cu niște proiecte, de acum o să mergem curând și înVreau să vin cu politici, care să convingă medicii să rămână acasă...România. Am anunțat niște proiecte destul de interesante și pentru guvernul român, pentru că mergem acolo. Eu nu vreau să fiu persoana care stopează migrația, eu vreau să vin cu politici, care să convingă medicii să rămână acasă.”Europa Liberă: Este posibil să fie elaborate asemenea politici care ar stopa acest exod?Ala Nemerenco: „Eu cred că este posibil, nu putem să… Da, este posibil și eu vreau să motivez medicii să rămână acasă, cei care nu doresc să plece, cei care doresc să plece, fiindcă au niște scopuri bine determinate, ca să muncească într-un spital renumit undeva peste hotare sau să crească, sau au diferite scopuri de dezvoltare profesională, eu nu vreau să-i opresc, fiindcă atunci când omul tinde spre învățătură, el oricând va atinge aceste scopuri.Oamenii care doresc să rămână acasă – vreau să le creez toate condițiile ca să rămână. Peste noapte minuni nu vom putea face, dar pas cu pas eu voi încerca să demonstrez că putem.”Europa Liberă: Am auzit și constatări de la doctori că în ultimul timp ar avea mai puțini pacienți, Moldova a rămas mai săracă cu aproape un milion de cetățeni...Ala Nemerenco: „Aș putea să risc astăzi să spun că foarte multe din toate cifrele care au fost prezentate în statisticile noastre eu cred că nu corespund adevărului. Număr de vizite,Avem o stabilitate de invidiat la numărul vizitelor per general pe țară, nu s-a schimbat absolut nimic, ba chiar mai mult, a crescut numărul vizitelor ...în aceleași caravane ceea ce se realiza, număr de vizite cu scop profilactic, care este foarte mare, fiindcă eu vreau să vă spun o chestie, deci m-am uitat doar pe statistica numărului de vizite pe ultimii zece ani. Noi avem o stabilitate de invidiat la numărul vizitelor per general pe țară, nu s-a schimbat absolut nimic, ba chiar mai mult, a crescut numărul vizitelor profilactice. Și eu mă întreb: cum este posibil aceasta atât în medicina primară, cât și în medicina ambulatorie, aceste vizite din moment ce noi am pierdut atât de mulți medici anume în acest domeniu, fiindcă alte domenii sunt mai bine asigurate?…”Europa Liberă: Și medici, dar și pacienți.Ala Nemerenco: „…Și în același timp am pierdut persoane, au dispărut un milion, iar noi avem aceeași situație. Deci este clar absolut că aceste cifre erau luate din vârful pixului pentru ca săVom încerca să mergem pe niște statistici adevărate...nu supere pe nimeni, ca oamenii, sărmanii, să nu aibă probleme, nu vreau să răscolesc ce a fost. Vom încerca să mergem pe niște statistici adevărate, au fost împărțite bugete în baza acelor cifre, deci avem o instituție foarte mare, care se numește Instituția Medico-Sanitară Publică de Asistență Prespitalicească de Urgență, care astăzi gestionează un buget de mai mult de jumătate de miliard de lei, care a fost calculat per capita, pe formula care o oferă Compania Națională de Asigurări Instituții de Urgență în baza unei populații de trei milioane și 600 de mii.Vă dați seama ce buget ei au primit și cum îl utilizează și cu toate acestea de acolo pleacă medicii, avem ambulanțele pe care le avem și rezultatele pe care le avem și cunoaștem din mass-media câte cazuri de deces, de fapt, s-au întâmplat în acest serviciu. Atunci mă întreb: care este legătura într-acest aproape mai mult, fiindcă sunt 613 milioane de lei, nicio instituție nu are așa bugete și nu poate spera la ele, chiar dacă acoperă toată țara, este doar ambulanța, care acoperă un mic segment, medicii au salarii proaste, medicii pleacă de acolo din serviciu, au condiții foarte nocive de muncă, sunt stresați, sunt într-o ardere profesională majoră.”Europa Liberă: Puteți interveni?Ala Nemerenco: „Da, putem. Lucrăm la aceasta.”Europa Liberă: Ați luat o decizie clară referitor la divizarea ministerului?Ala Nemerenco: „Decizia nu-mi aparține mie, decizia aparține legislativului, doar ei pot să se pronunțe cu referire la asta.”Europa Liberă: Dar rămâneți la ideea că trebuie divizat?Ala Nemerenco: „Eu personal în momentul de față, deși există și momente pozitive, sunt unele țări care au aceste ministere împreună și, de fapt, se numesc nu protecție socială, dar bunăstare socială. Ei au ajuns la un alt nivel de valori.Sunt mult prea multe probleme, extraordinar de multe – protecția socială, inclusiv gestionarea unor fonduri foarte mari, fondul de asigurări și fondul de asigurări sociale și nu am vorbit astăzi de multe alte probleme, care sunt de asemenea dureroase: pensiile, indemnizațiile, indexarea pensiilor, ajutoarele sociale, protecția socială, copilul, copilul aflat în violență, în abuz sexual – noi avem la domeniul protecție socială și asistență socială enorm de multe probleme, exact tot atâtea cât în Ministerul Sănătății și poate pentru o perioadă, nu exclud varianta când s-ar putea reveni, când țara va ieși din acest impas, pentru o gestionare mai corectă, pentru o gestionare mai eficientă, ca aceste ministere să fie separate.Noi am mai avut așa o experiență în anii 2005-2006 în care, după aceasta a venit separarea, după aceasta iarăși a venit comasarea. De asemenea, echipele foarte mici, comasându-se, ministerele au pierdut cadre, s-a făcut o economie de cadre, sunt echipe foarte mici cu care este foarte greu fizic să intervii.”Europa Liberă: Sarcina e mare.Ala Nemerenco: „Să acoperi, sarcina este foarte mare, sarcina este mare pe ministru ca singurul ministru nu poate acoperi atâtea probleme, fiindcă, dacă dorești, trebuie să intri în esența lucrurilor. Eu prefer să citesc, să intru în esență, să învăț pe domeniile care poate le cunosc mai puțin și iarăși nu am vorbit despre muncă și aș vrea să subliniez un lucru foarte important la capitolul muncă pe care trebuie să ne punem ca scop să-l realizăm, altfel nu vom avea creșteri de buget, cum trecem toți lucrătorii care lucrează în sfera neformală, neautorizată, în cea formală.”Europa Liberă: De la tenebru - la transparent.Ala Nemerenco: „De la tenebru… Și noi cunoaștem categorii mari de persoane care lucrează și ei astăzi nu se gândesc că nu vor avea pensii, nu vor avea indemnizații, nu vor avea multe alte beneficii care sunt mici, dar totuși statul le asigură astăzi.”Europa Liberă: Și iarăși, atunci când merg în Moldova profundă, discutând cu cetățenii, aflu că foarte multe persoane mai beneficiază de aceste ajutoare din partea statului și lumea chiar vorbește că o parte din săteni parazitează pe aceste ajutoare pe care le oferă statul, sunt dezvățați să muncească, nu acceptă un alt job, chiar dacă e plătit și care i-ar motiva să meargă la lucru.Ala Nemerenco: „Noi avem acum o inițiativă și trebuie să ne expunem asupra ei, este un subiect destul de vulnerabil, pentru mine ar fi mai bine să nu-l ating, dar eu totuși o să-l ating. Curtea Constituțională s-a referit la o interpelare vizavi de faptul că mămicile cu patru copii au dreptul la poliță de asigurare, deja dacă ai patru copii ai dreptul la această poliță de asigurare pe care ți-o oferă statul în cazul când nu ai alte câștiguri. Acum trebuie să susținem inițiativa care spune clar că și tații care au patru copii beneficiază exact de același drept. Nu am absolut nimic împotrivă, dar eu ridic o întrebare: dar ce facem cu acei părinți, tați, care nu au fost deloc implicați în creșterea acestor copii?Noi le oferim din buzunarul tuturor contribuabililor acest drept la asistența medicală, bine, rea, bună cum este, asigurată gratuit, fiindcă totuși se consumă mult și gratuit în sistemul de sănătate, trebuie să recunoaștem sincer – se plătește mult, dar se consumă foarte mult gratuit și le oferim acest drept neluând în considerație care a fost implicarea lor în susținerea acestei familii sau creșterea copiilor, doar pentru faptul că este un tată biologic îi oferim acest drept. Pentru mine, din punct de vedere etic și moral nu este chiar corect.Juriștii ne spun că nu am putea să atingem acest subiect, eu aș vrea să-l ating, fiindcă plătim absolut toți din coșul comun aceste beneficii pentru tați, suntem obligați să o facem, așa ne impune legea, chiar dacă o să protestăm pe interior, dar eu aș vrea să plătim și nu am nimic împotrivă, fiindcă de la patru copii în sus să beneficieze acești părinți, fiindcă și-au asumat riscul de a crește în condiții grele mai mulți copii și este salutabil acest gest din partea lor, și statul trebuie să-i susțină, dar numai atunci când participă la creșterea și educația acestor copii.”