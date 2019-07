Chisinau Arena va fi securizata. Igor Dodon: "In afara ca au fost alocate 70 de hectare de teren, in loc de 10, statul a dat 200 milioane de lei. Nu este clar care a fost ratiunea fostei guvernari"

11:20

ALATURA-TE ECHIPEI PROIMOBIL.MD !!! Iti doresti o cariera in domeniul imobiliar? Te-ai saturat de job-ul plictisitor, cu program fix? Vrei sa iti organizezi timpul cum vrei tu? Poti sa lucrezi in echipa? Iti doresti sa lucrezi in centrul capitalei ? Atunci... LOCUL TAU ESTE ALATURI DE NOI!