Plante de cânepă verde și uscată, depistate de polițiștii de frontieră

09:10

Google, una dintre companiile care este acuzată în mod constant că nu face suficient pentru a combate dezinformarea şi răspândirea urii în mediul online, încearcă să-i înveţe pe cei mici cu privire la cele două pericole prin mai multe programe de educare. Google adaugă mai multe componente noi campaniei "Be Internet Awesome", lansată oficial în urmă cu doi ani. Noile componente vizează ceea ce Google numeşte competenţă mediatică pentru cei mici. Programul dezvoltat împreună cu Net Safety Collaborative include jocuri şi activităţi care încearcă să înveţe copiii într-un mod distractiv să depisteze dezinformarea în reţelele sociale şi în general în mediul online. Teoretic, cei mici ar trebui ca prin intermediul jocurilor din acest program să ajungă să facă deosebirea dintre o informaţie falsă şi una reală, printre altele, pe baza titlurilor şi a URL-urilor. Una dintre activităţile noului program de educare, numită "Don't Fall for Fake", încearcă să-i înveţe pe cei mici să analizeze critic informaţiile pe care le descoperă pe internet şi să facă diferenţa între sursele credibile de ştiri şi celelalte. "Share with Care", care învaţă copiii să-şi menţină o reputaţie bună online inclusiv dând share doar la informaţii reale, şi "It's Cool to be Kind", care vizează fenomenul prin care ura este răspândită în mediul online, sunt alte două programe din această campanie. Campania "Be Internet Awesome" a fost lansată în urmă cu doi ani şi se concentra la acel moment pe securitatea celor mici în mediul online. Noile programe de educare vin într-o perioadă în care YouTube, unul dintre produsele Google, se află în mijlocul unui nou scandal în care este acuzat că nu face suficient pentru a proteja copiii. Oficialii companiei iau în calcul inclusiv ascunderea în mod implicit a comentariilor, pentru a nu-i expune pe cei mici la discursuri nepotrivite.