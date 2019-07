Doi tineri din Soroca – reținuți pentru că ar fi jefuit o femeie pe o stradă din Capitală

11:30

În scopul executării restituirii supraplății impozitului pe venit, persoana fizică urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul solicitării restituirii, restituirea se va efectua numai în cazul în care contribuabilul nu are restanțe. Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se […] Post-ul Anunț de la Fisc: Iată cum se desfășoară procedura de restituire a sumei impozitului pe venit achitat sau reținut în plus apare prima dată în Provincial.