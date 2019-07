Certificatul medical a fost exclus din lista actelor prezentate la admiterea la studii

16:50

Deputatul independent Alexandr Oleinic susține că nu are de gând să renunțe la mandatul de deputat și califică declarațiile liderului PN, Renato Usatîi, precum că ar urma să plece din Parlament, drept „aberații”. Totodată, acesta afirmă că depunerea de către Viorel Melnic a mandatului nu are nicio legătură cu motivele invocate de președintele PN.„Pentru mine, mandatul actual este al 4-lea. Eu nu mi-am depus mandatul când eram în opoziție, 2001-2009, când era opoziție chiar foarte serioasă. Acum, suntem gata să ne aducem aportul, cunoștințele și puterile pentru binele țării”, a declarat Alexandr Oleinic pentru ZdG.Referitor la faptul că Viorel Melnic și-a depus mandatul de deputat, așa cum cu câteva ore în urmă a anticipat Renato Usatîi, independentul Alexandr Oleinic susține că plecarea lui Melnic nu are nicio legătură cu declarațiile lui Usatîi.”Dlui intenționa mai demult… se gândea ce să facă.