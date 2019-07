Eliberarea lui Petic, decisă azi de alt complet de judecători; Flashmob la Curtea de Apel: „În locul lui puteai fi tu”

08:40

Victor, am rămas surprinsă când am aflat că dosarul privind tortura prin care ai trecut la 7 aprilie 2009 încă nu a fost finalizat. Cum s-au derulat investigaţiile în toţi aceşti ani? Dosarul a fost reluat pentru a patra oară în aceşti zece ani. Prima dată a fost deschis la un an de la acele evenimente. Atunci, îmi era frică să merg la poliţie, dar s-a întâmplat că a venit poliţistul de sector la noi şi ne-a luat forţat, pe mine şi pe fratele meu, să depunem plângere la Procuratura Buiucani. Se...