Igor Dodon a avut o întrevedere cu Dmitri Kozak

„Înţeleg că nu intră în discuţie niciun criteriu de neperformanţă. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuţie şi referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aştept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoţionată decât în măsura în care am investit în acest minister şi sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea sus din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot", a declarat Carmen Dan, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional PSD, conform Mediafax.Ministrul demisionar de la Interne i-a urat succes înlocuitorului său.„Nu ştiu dacă s-a decis într-un mod cert, însă i-aş ura succes colegului meu, senatorul Moga. Nu am ce să îmi reproşez. Partidul, conducerea partidului este cea care analizează.