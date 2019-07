Certificatul de sănătate nu mai este obligatoriu pentru admitere la studii, în instituțiile din Moldova

16:00

Serialele „Game of Thrones" (HBO) (32 de nominalizări) şi „The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime) (20) au primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 71-a ediţie a galei premiilor Primetime Emmy, unde sunt recompensate producţiile de televiziune. Potrivit Variety, filmul „Chernobyl", are 19 nominalizări.